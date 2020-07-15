Пральні машини – звичний атрибут в кожному будинку. Незважаючи на це, як правильно прати речі знають не всі користувачі. Є ряд факторів, з огляду на які ви зможете продовжити період експлуатації машинки і при цьому зберегти презентабельний зовнішній вигляд одягу.

Перед першим пранням ознайомтеся з інструкцією до пристрою. Можливо, є якісь унікальні режими або особливі рекомендації виробника. Також завжди вивчайте етикету одягу або білизни і підбирайте відповідний режим прання.

Як правильно користуватися пральною машиною: ключові чинники

На справність роботи пристрою і стан речей впливають такі нюанси:

– Сортування речей.

– Підбір правильної температури.

– Вибір оптимального режиму.

– Задану кількість оборотів.

– Використання відповідного миючого засобу в потрібній кількості.

– Регулярний профілактичний догляд за машинкою.

Пройдемося по всім критеріям.

Сортування речей

Сортувати потрібно обов'язково. Є 3 принципи сортування, які повинні працювати спільно:

1. За кольором – світле до світлого, чорне і кольорове (але не світле) можна прати разом.

2. За вагою – розділіть на кілька стопок легкі і важкі речі. Більш щільні тканини можуть пошкодити легкі, особливо під час віджиму.

3. За ступенем забруднення – сильно забруднені речі періть окремо, їм може знадобитися додаткова обробка.

Вибір потрібної температури

Перед тим, як переходити до установки температурного режиму, розберемося, як включити машинку. Зазвичай на панелі є дві кнопки – "On", яка дозволяє провести наступні настройки, і "Пуск" для запуску прання із заданими настройками. Перед вибором температури потрібно натиснути тільки на кнопку "On".

Перейдемо до температурного режиму, він повинен відповідати типу тканини, що переться:

– До 30° – для делікатних матеріалів, наприклад, вовни, шовку і т.д.

– 30-40° – для домашнього текстилю, до якого відносять постільну білизну, рушники, штори.

– 40-60° – для щільних речей з сильними забрудненнями. Під цю категорію також підходить постільна білизна, банні рушники і т.д.

– 95° – оптимальна температура для видалення складних плям і дезинфікування. При 95 ° можна прати м'які іграшки, кеди в спеціальних мішках для прання і т.д.

Вибір оптимального режиму

Режим також підбирається під тип тканини і встановлюється за допомогою центрального поворотного регулятора або круглої кнопки з вбудованим перемикачем. Як правильно виставити режим? Врахувати який тип тканини ви перете, наскільки сильне забруднення і скільки часу є на прання.

Назви режимів можуть відрізнятися, але до найпоширеніших відносять:

– Ручне або делікатне прання. Підходить для легких тканин. Займає до 1,5 години. При виборі імітується ручне прання – барабан не крутиться, а злегка погойдується.

– Швидке прання. Займає 20-40 хвилин. Оптимальний варіант для того, щоб освіжити речі або позбутися від легких забруднень.

– Попереднє прання. Дозволяє вивести я плями, що в’їлись. По суті, це замочування білизни, після якого знадобиться повноцінне прання.

– Інтенсивне прання. Займає до 3,5 годин. Може ділитися на два етапи – прання при температурі в 30-40 ° і другий цикл з температурою в 95°.

Кількість оборотів

Кількість оборотів барабана також підбирається під тканину:

– До 400 – для легких матеріалів: шовк, шифон, атлас і т.д.

– До 600 – для речей з синтетики.

– До 800 – для вовни і джинси.

– До 1400 – для бавовняних матеріалів.

Вибираємо і правильно використовуємо засіб для чищення

Чистота речей безпосередньо залежить від обраного засобу. Відмінно, коли вдома є гель для прання та порошок. Рідкі засоби, тобто гелі для прання, відрізняються вищою концентрацією активних речовин. Це дозволяє краще справлятися з сильними забрудненнями. Порошок більше підійде для освіження і видалення недавніх плям.

Скільки порошку засипати залежить від кількості білизни і її забрудненості. В середньому на одне прання рекомендується використовувати столову ложку сухого порошку, тобто близько 25 грамів. Це за умови завантаження барабана на 5-6 кг. Якщо речей менше, порошку теж знадобиться менше:

– На 1 кг – 5 грамів.

– На прання до 3,5 кг – 15-20 грамів.

– На 4 кг і більше – від 20 грамів.

Крім того, потрібно враховувати деякі особливості використання чистячих засобів:

– Вибирайте порошок під конкретний тип тканини.

– Слідкуйте, щоб на упаковці було написано, що засіб підходить для машинки автомат.

– Для білих тканин використовуйте засоби з відбілюючим компонентом в складі, інакше через кілька прань з'явиться тьмяність або навіть сірість.

– Не використовуйте порошки з відбілюючим компонентом в складі для прання кольорових або чорних тканин, інакше колір швидко перестане бути насиченим.

– Для видалення плям, що в'їдаються, додатково наносьте на місце забруднення засіб для виведення плям.

– Щоб речі не ставали жорсткими, використовуйте ополіскувач або кондиціонер.

Рекомендації з профілактичного догляду за машинкою

Ми розібралися, як прати, але якість прання залежить не тільки від обраного порошку і заданого режиму. На процес впливає стан пральної машинки. Щоб техніка працювала справно, дотримуйтеся таких рекомендацій:

– Слідкуйте, щоб в барабан не потрапляли сторонні предмети. Перед пранням виймайте все з кишень.

– Якщо прання терміново потрібно зупинити, натисніть на кнопку "Пауза". Ні в якому разі не відключайте машину від мережі.

– Щомісяця прочищайте зливний фільтр, щоб позбутися від сміття, що нагромадилося.

– Раз в 3-4 місяці чистіть машинку від накипу. Для очищення підійде розчин з оцту, лимонної кислоти і кальцинованої соди.

– Не використовуйте порошки з абразивними частинками в складі. Це погано і для барабана, і для речей.

– Не міняйте режим роботи, коли пристрій вже почав набирати воду.

– Не відкривайте контейнер для порошку в процесі прання.

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