Карантин та пандемія коронавірусу істотно вплинув на економіку. Звичайно, зачепила ситуація і ринок фрілансу. Українська платформа Freelancehunt провела дослідження та вивчила ці зміни.

Зокрема, на початку карантину ринок українського фрілансу просів, але потім знову почав зростати, передає ain.ua.

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Найбільше просідання відбувалось у березні та квітні: бюджет всіх проєктів на платформі в ці два місяці склав по 28 мільйонів гривень. Такий показник був у січні, але це період “після свят”, який традиційно демонструє спадання.

Як вплинув карантин на фріланс / Freelancehunt

Однак, вже в травні ринок почав зростати. За цей місяць загальний бюджет зріс на 5 мільйонів гривень – до 32 мільйонів.

Що стосується кількості замовлень, то вони зменшувалася незначно: в березні число проєктів скоротилося на 10%, але вже в квітні цей показник повернувся на колишній рівень. При цьому вже у травні кількість замовлень навпаки зросла.

Також на початку карантину (16 – 22 березня) експерти помітили стрибок реєстрації нових учасників. Кожен третій новий користувач написав, що прийшов на фріланс "через ситуацію в країні".