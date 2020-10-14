Генеральний директор ProtonMail порівняв ведення бізнесу виробника iPhone з "мафіозним вимаганням". Таким чином він приєднався до критики, що останнім часом сиплеться на Apple від компаній, незадоволених високими комісіями в App Store.

Генеральний директор ProtonMail в інтерв'ю для The Verge розповів, що, як і багато інших розробників, його сервіс постраждав від дій Apple. А їхні вимоги назвав "мафіозними".

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Що відбувається

Енді Йен – глава ProtonMail – поділяє невдоволення розробників політикою купертинівців. Незважаючи на те, що його програма завжди була безкоштовною, Apple почала вимагати додати можливість покупки. Тому поштовий додаток були змушені монетизувати.

Що таке ProtonMail? Це електронна пошта з надійним шифруванням. Сервіс створили в 2013 році співробітники ЦЕРНу. Сервери і штаб-квартира знаходяться в Швейцарії.

Не маючи вибору, вони розіслали листи клієнтам про майбутні зміни, а Apple у відповідь пригрозила видалити їх з App Store і заблокувати оновлення додатку. Аналогічна ситуація сталася в серпні цього року з WordPress – сервісом для створення сайтів.

Коли ви отримуєте велику частку завантажень, вони починають більш уважно стежити за вами, а потім, як "вимагання з боку мафії", приходять, щоб струсити з вас гроші. Ми не пропонували платну версію в App Store, додаток можна було завантажити безкоштовно, і це не було схоже на Epic Games, оскільки у нас не було альтернативного виду оплати, ви взагалі могли не платити,

— каже глава ProtonMail Енді Йен.



Apple змусила монетизувати безкоштовний поштовий додаток / фото Protonmail

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11 вересня Apple офіційно заявила, що дозволяє розробникам додатків спілкуватися зі своїми клієнтами за межами магазину додатків, і що вона розгляне можливість зміни своїх правил, щоб сказати це більш чітко. Але навіть через місяць App Store все ще забороняє "заклики до покупок за межами програми".

Йен каже, що вони досі не видалили можливість покупки в додатку для iOS через побоювання можливих проблем з магазином.

Ми просто підкорилися, щоб врятувати наш бізнес,

— додає він.

Нагадаємо, раніше проти Apple об'єдналась низка компаній, щоб протистояти несприятливим для їх бізнесу умовам, які передбачають 30% комісію при фінансових операціях в AppStore. До так званої Coalition for App Fairness увійшли Epic Games Inc., Spotify Technology, Match Group (власник соцмережі Tinder) та інші.