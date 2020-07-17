Чимало літніх людей мають специфічні вимоги до телефона, що пов'язано з їхнім віком. Наприклад, слабкий зір та погіршення слуху створюють нові перешкоди та ускладнюють обрання нового пристрою. Пропонуємо 5 найкращих телефонів для літніх людей 2020 року.

Бабусефон – це звичайний стільниковий телефон із великими кнопками, великим екраном, контрастним шрифтом і підвищеною гучністю дзвінка для людей із послабленим зором та слухом. Назва "бабусефон", якою охрестили телефони для літніх людей, з’явилася вже давно й стала невід’ємною частиною сучасного лексикону.

Якщо раніше літнім батькам, бабусям і дідусям мобільні телефони діставалися загалом "у спадок" від дітей та онуків, які вирішили придбати більш сучасну модель, то в останні роки виробники мобільних телефонів активно розробляють і випускають бабцяфони – моделі саме для цієї цільової аудиторії.

Втім, залишається питання: як визначитися з вибором? Про це й поговоримо. Після докладного аналізу 5 телефонів від Sigma mobile стане зрозуміло, як вибирати телефон для літніх людей.

Sigma Mobile Comfort 50 Elegance³

Це простий та зручний телефон із підтримкою 2-х SIM-карт, для кожної з яких виділена окрема клавіша на клавіатурі. Самі ж кнопки великі, з чіткими символами, що значно спрощує введення номера, а текст можна з легкістю прочитати завдяки великому шрифту та 2,8-дюймовому дисплею.

COMFORT 50 Elegance³ відрізняється чудовою автономністю, а це важливо для "бабусефонів". Батарея ємністю 1600 мА*г дає телефону змогу "прожити" до 12 днів у режимі очікування та до 20 годин у режимі активного спілкування.



Sigma Mobile Comfort 50 Elegance³

Однією з особливостей моделі є кнопка SOS на задній панелі пристрою. Ви можете запрограмувати на неї до 5-ти різних номерів для послідовного набору, включаючи номери екстрених служб. Ця функція є надзвичайно корисною у випадках, коли користувач погано почувається або перебуває в небезпеці.

Крім того, телефон, звичайно ж, отримав низку стандартних для такого пристрою функцій. Вбудована антена дозволить слухати FM-радіо без гарнітури, хоча дротові навушники є в комплекті. Спалах камери з роздільною здатністю матриці 0,3 МП також виконує функцію ліхтарика, а сама камера стане в нагоді для фіксації важливої інформації, наприклад, розкладу автобусів або рецепту в газеті. Ще в телефоні є будильник, калькулятор, календар, диктофон та аудіо- й відеоплеєри.

Однак родзинкою COMFORT 50 Elegance³ є спеціальна прошивка від Sigma mobile, яка в тандемі з додатком SIMO Assistant для Android та iOS перетворює пристрій на справжнього помічника. Щось схоже ви не знайдете на ринку – додаток та адаптована прошивка унікально розроблені Sigma mobile. Компанія врахувала всі побажання клієнтів, створюючи програмне забезпечення для телефона та смартфона. Додаток допоможе з легкістю налаштувати COMFORT 50 Elegance³ навіть на відстані й дізнатися геоположення члена родини.



Додаток доступний для Android та для iOS

SIMO Assistant – багатофункціональний додаток. З його допомогою ви:

дистанційно налаштуєте дату й час;

додасьте записи в телефонний довідник батьків чи дитини;

дистанційно налаштуєте перелік SOS-номерів;

встановите розклад вмикання/вимикання;

створите нагадування;

отримаєте сповіщення про низький заряд батареї Elegance³.

Більше інформації можна отримати за посиланням на сайті розробника.

Sigma Mobile COMFORT 50 GRAND

Модель COMFORT 50 GRAND є чудовим поєднанням простоти й надійності в непередбачуваних ситуаціях. Телефон розробили спеціально для літніх людей та користувачів із послабленим зором і слухом, він навіть має функцію озвучування номера під час здійснення виклику.

Пристрій має продуману ергономіку та функціонал. Корпус має приємне на дотик матове покриття, тому телефон зручно тримати в руці – він не вислизає з пальців. Клавіші великі, на них легко натискати, а символи дуже добре видно, оскільки вони достатньо чіткі. Шрифт на 2,3-дюймовому екрані теж чіткий та контрастний, тому прочитати зможе кожен.



Sigma Mobile Comfort 50 GRAND

COMFORT 50 GRAND також оснащений вбудованою кнопкою SOS, натискання на яку активує послідовні автоматичні дзвінки на п’ять попередньо налаштованих номерів і відправку на них SMS-повідомлень. Ця функція є надзвичайно корисною у випадках, коли користувач погано почувається або перебуває в небезпеці, про що ми вже писали вище.

Батарея ємністю 1000 мА*г забезпечує безперервне спілкування до 10 годин, а в режимі очікування пристрій працює до двох тижнів. Однак головною особливістю COMFORT 50 GRAND є спеціальна бічна клавіша для блокування клавіатури та окремих кнопок для швидкого набору номерів двох членів сім’ї, які можна обрати в налаштуваннях (додатково до звичайної функції швидкого набору, яка дозволяє телефонувати на 8 попередньо налаштованих номерів).

Модель не обділили й стандартними функціями. Тут і FM-радіо, яке можна слухати без гарнітури, і ліхтарик/спалах, і камера з роздільною здатністю матриці 0,3 МП, якої достатньо, аби зафіксувати важливу інформацію. Ба більше, COMFORT 50 GRAND має підтримку одразу двох SIM-карт. Усі вищезазначені функції роблять цю модель чудовим рішенням для повсякденного використання.

Sigma Mobile COMFORT 50 SHELL DUO

Перед нами телефон із серії COMFORT 50, що орієнтований на людей похилого віку та має популярну й добре знайому старшому поколінню форму "розкладачки" з додатковим екраном.



Sigma Mobile COMFORT 50 SHELL DUO

Традиційно для телефонів цієї серії, модель COMFORT 50 SHELL DUO має такі необхідні елементи, як великі та зручні кнопки з чітким контрастним шрифтом, гучний звук дзвінків та голосова озвучка цифр за натискання. Нікуди не ділися й інші корисні функції: будильник, калькулятор, календар, ліхтарик та FM-радіо - вони роблять телефон незамінним помічником у повсякденному житті. До речі, тут є дуже корисна функція посилення звуку під час розмови, яку можна ввімкнути окремою кнопкою.

Родзинкою моделі COMFORT 50 Shell Duo є станція для зручної зарядки телефона. Це дуже практично, особливо для літніх людей, адже не потрібно шукати дротову зарядку та намагатися її правильно підключити – просто ставите пристрій у станцію, і він заряджається. Крім того, на станції телефон легше знайти, оскільки вона зазвичай має власне місце в домі.



Станція для зарядки – зручне рішення для комфорту користувача

Корисна особливість саме цієї моделі – додатковий інформаційний екран, під яким розміщені кнопки виклику та скидання. Ви можете побачити, хто телефонує, та одразу прийняти дзвінок, не розкриваючи розкладачку. Як і попередні моделі, COMFORT 50 Shell Duo отримав кнопку SOS, яку можна запрограмувати на 5 різних номерів - вона на задній кришці пристрою.

Між іншим, модель підтримує роботу двох SIM-карт, а також має додатковий слот для картки microSD, що дає користувачеві змогу розширити пам'ять телефона. Загалом COMFORT 50 Shell Duo - зручний та ергономічний пристрій, який є також дуже простим у використанні.

Sigma Mobile COMFORT 50 SOLO

Виробник урізноманітнив модельний ряд серії COMFORT 50 стильним кнопковим телефоном, який точно сподобається поціновувачам лаконічного й витонченого дизайну.

Класичний дизайн пристрою не завадив виробнику зробити його функціональним та зручним. У питанні ергономіки COMFORT 50 SOLO не поступається жодному з попередників. Тут і великі клавіші з чіткими символами, які добре видно, а також 2,2-дюймовий дисплей із хорошою контрастністю та яскравими кольорами.



Sigma Mobile COMFORT 50 SOLO

Разом із тим пристрій зберіг традиційний набір функцій, які мають усі бабусефони. Кнопка SOS, яку можна запрограмувати на 5 номерів, у цій моделі розміщена на передній панелі в центрі навігаційного блоку. Також телефон має світлодіодний ліхтарик, камеру з роздільною здатністю матриці 0,08 МП, будильник, калькулятор, календар, диктофон та FM-радіо, прослуховування якого можливе й без гарнітури (однак навушники є в комплекті).

Автономністю у цього пристрою не гірша, ніж в інших представників серії. Завдяки акумулятору місткістю 1650 мА*г, телефон може близько 12 днів перебувати в режимі очікування та до 20 годин - у режимі безперервних розмов.

Sigma Mobile COMFORT 50 HIT 2020

Ця модель - класичний бабцяфон, що припаде до душі всім, хто любить лаконічну простоту. Телефон, як і його вищеописані аналоги, має великі клавіші, натискати на які м’яко та приємно, і контрастний шрифт. Пристрій позбавлений усього зайвого, але зберіг найважливіше – базові функції, які забезпечать надійний зв'язок за будь-яких обставин.

Окрім обов'язкових дзвінків та SMS, COMFORT 50 HIT 2020 має будильник, калькулятор та календар із подіями. Є і світлодіодний ліхтарик, який легко вмикати й вимикати окремою кнопкою-перемикачем на правій бічній грані телефона. Також COMFORT 50 HIT 2020 має вбудовану антену, яка дає змогу слухати FM-радіо без навушників.



Sigma Mobile COMFORT 50 HIT 2020

Однією з характерних особливостей серії COMFORT 50 стала кнопка SOS, яку легко відшукати на корпусі пристрою. У цьому телефоні вона розміщена на задній панелі під камерою, а її можливості Ви, мабуть, уже запам’ятали – клавіша допомагає здійснювати виклики та надсилати SMS-повідомлення п’яти запрограмованим абонентам в екстрених випадках (функцію надсилання екстрених SMS можна вимкнути в налаштуваннях).

Щодо технічних особливостей моделі, то пристрій отримав 1,77-дюймовий кольоровий контрастний екран. Телефон підтримує одночасну роботу двох SIM-карт, а для зберігання файлів передбачений слот microSD для карток пам’яті ємністю до 32 ГБ. А за автономність відповідає знімний акумулятор ємністю 1450 мА*г. Його вистачає для безперервного спілкування протягом 10-11 годин поспіль, а в режимі очікування телефон "проживе" до тижня.

Підсумки

Мобільний телефон – уже давно не предмет розкоші, а абсолютна необхідність. Для людини у віці наявність стільникового телефона може бути буквально життєво важливим фактором. Спокій бабусям і дідусям може принести саме знання того, що в будь-який момент вони можуть зв’язатися з дітьми та онуками.

Але щоб подарунок не став марним для ваших родичів, які погано бачать і чують, і щоб вони змогли користуватися ним без перешкод, важливо обрати правильний мобільний телефон.

Порівняльна таблиця, яка допоможе обрати "бабусефон"