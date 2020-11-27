Українці можуть перевірити, які медичні засоби закупила будь-яка лікарня. Це можна виконати через чат-бот "Медсестра Іванка". Його запустила громадська організація "Антикорупційний штаб".

Як розповіли 24 каналу організатори, мета чат-боту – допомагати українцям виявляти корупцію в медичних закладах.

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"Щодня лікарні витрачають мільйони гривень на медичні товари і послуги для боротьби з COVID-19. Часто ці кошти витрачаються неефективно...Тому якщо лікарі стверджують, що в медзакладі немає необхідних ліків чи масок – кожен може перевірити цю інформацію через чат-бот", – пояснив виконавчий директор ГО "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик.

Як працює бот

Чат-бот інформує про витрачені бюджетні кошти, які виділені на боротьбу кожної лікарні з COVID-19.

Також за допомогою бота можна залишити скаргу або повідомлення про корупції в медичному закладі та дізнатися про товари, які закуповують лікарні України та їх ціни.

Перевірити закупівлі своєї лікарні можна: