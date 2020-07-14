Підключення додаткового монітора до лептопу розширює його можливості. Другий екран може знадобитися геймерам або, наприклад, професійним дизайнерам під час роботи.

Для підключення в першу чергу слід підібрати потрібну модель монітора, тобто сумісну з вашим ноутбуком.

Процес установки з'єднання простий, особливо якщо заздалегідь розібратися у всіх тонкощах.

Як підключити монітор до ноутбука: важливі фактори

На швидкість, якість і стабільність з'єднання впливають такі чинники:

– Інтерфейс, що використовується.

– Тип кабелю і перехідника.

– Встановлена операційна система.

Підемо послідовно.

Інтерфейс, що використовується

Зв'язок із зовнішнім монітором встановлюється через три інтерфейси – HDMI, VGA і DVI. Між собою роз'єми відрізняються за такими параметрами:

– Пропускна здатність, тобто швидкість передачі даних.

– Граничний дозвіл для зображення, що виводиться.

– Вид сигналу – аналогова або цифрова передача даних.

VGA-роз'єм підходить для роботи з рідкокристалічними дисплеями, розширення яких не перевищує 1280х1024 пікселів. Інтерфейс не стійкий до природних перешкод. Пропускна здатність низька – 3,4 Гбіт/с.

Більш просунутий варіант – DVI-порт зі швидкістю передачі даних до 7,5 Гбіт/с. У плані розшиення обмеження вже не таке жорстке – до 2560х1600 пікселів. При цьому роз'єм DVI ділиться на три підвиди:

1. DVI-D для передачі цифрового сигналу.

2. DVI-A для передачі аналогового сигналу.

3. DVI-I для роботи з цифровим і аналоговим сигналами.

Найзручніший варіант для ноутбуків – HDMI. Лептопи можуть не оснащуватися DVI або VGA інтерфейсами, але HDMI є у всіх сучасних моделях. Роз'єм підходить для підключення моніторів з 4K і навіть 6K розширеннями. Швидкість передачі даних – до 10 Гбіт/с. З огляду на характеристики HDMI, його найчастіше використовують для підключення другого монітора.

Тип кабеля і перехідника

Кабель повинен підходити до інтерфейсу, який ви плануєте використовувати. При цьому стежте, щоб специфікації дротів і роз'ємів збігалися. Найкраще використовувати засоби підключення, які йдуть в комплекті до монітора. Якщо купуєте шнур окремо, переконайтеся в сумісності і віддавайте перевагу останнім поколінням. У новіших моделей швидкість передачі даних і стабільність з'єднання завжди вище.

Встановлена ​​операційна система

ОС впливає на схему підключення. Розглянемо три найбільш популярних варіанти – Windows 10 і 8. Почнемо з першої версії:

– За допомогою шнура і обраного інтерфейсу з'єднайте два пристрої.

– Коли закінчиться пошук "Параметрів відображення", клікніть на напис "Другий дисплей" на екрані і коректний для налаштування.

– На завершення виберіть відповідний тип проєктування.

З Windows 8 все відбувається за схожою схемою. Спочатку ви поєднуєте один з одним пристрої. Наступним кроком вибираєте рядок "Пристрої" із запропонованих на екрані. Далі потрібно налаштувати параметри дисплея вказавши, що це "Дисплей мобільного ПК" і задати тип проєктування.

Підключення додаткового екрана за допомогою HDMI

Ми вже відзначили, що зручніше і надійніше за все проводити підключення через HDMI. Для цього виконайте такі дії:

– Вимкніть ноутбук і монітор. Так ви виключите ризик того, що з ладу вийдуть відеокарти в пристроях.

– За допомогою кабелю, з'єднайте пристрої. Тут все елементарно – один кінець шнура вставляєте у відповідний роз'єм лептопа, а другий в порт монітора.

– Увімкніть пристрої. Зображення відразу повинно з'явитися на двох екранах.

Додаткове налаштування швидше за все не знадобиться.

Обираємо відповідний тип проєктування для другого монітора

За замовчуванням картинки на двох екранах будуть синхронними, але є й інші варіанти відображення. Наприклад, можна зробити другий дисплей продовженням робочого столу ноутбука або взагалі відтворювати на ньому інше зображення.

Як налаштовувати зовнішній монітор? Потрібно просто вибрати один з варіантів проєктування екрану. ОС сама запропонує це зробити після встановлення зв'язку між пристроями. Користувачам доступні 4 варіанти:

1. Відтворення екрану ноутбука. В цьому випадку додатковий монітор вимкнеться, навіть незважаючи на з'єднання з лептопом через шнур.

2. Дублювання. Дисплеї будуть показувати однакове зображення.

3. Розширення. Найпрактичніший варіант, що дозволяє розширити робочий простір. При виборі цього способу проєктування, користувач може переміщати курсор мишки від одного екрана до іншого. Це дозволяє запускати різні програми на двох моніторах і паралельно працювати в них.

4. Тільки другий екран. В цьому випадку ноутбук відключиться, а допоміжний монітор продовжить роботу.

Швидко змінити режим проєктування допомагають гарячі клавіші. Зазвичай це поєднання Fn + F8, F10 або F11. У будь-якому випадку на кнопці повинен бути відповідний малюнок у вигляді двох моніторів. Другий спосіб викликати меню для вибору методу проєктування – натиснути правою кнопкою миші на вільне місце на екрані і в контекстному меню вибрати пункт "Дозвіл екрану". Після цього можна буде вибрати новий спосіб проєктування екрану.

Що робити, якщо ноутбук не бачить зовнішній монітор

Якщо ви підключили пристрій за допомогою HDMI-порту або іншого інтерфейсу, але при цьому зображення не вивелося на другий екран, для початку проведіть перепідключення за допомогою гарячої кнопки F4 або F8 (залежить від виробника і моделі лептопа).

Якщо не допомогло, переконайтеся, що в системних настройках активовано визначення додаткового екрана. Для цього:

– Відкрийте "Панель управління" – "Всі елементи" – "Екран" – "Дозвіл екрану".

– На останній вкладці клацніть на кнопку "Визначити".

– Виберіть знайдений екран і клацніть на опцію "Розширити ці екрани".

Після цього все повинно запрацювати. Ручна настройка не допомагає тільки у тому випадку, якщо пошкоджений кабель або інтерфейс підключення.