За замовчуванням на iPhone встановлений стандартний, впізнаваний рингтон виклику. Поставити свій мелодію можна, але для цього доведеться вдатися до невеликих хитрощів.

Є 5 способів, кожен з яких ми розглянемо.

Як встановити рингтон на iPhone: 5 популярних способів

У кожному з варіантів є нюанси, але після знайомства з ними ви зможете вибрати найбільш зручний.

Завантаження музики через мобільну версію iTunes

Це офіційний і тому найпростіший в реалізації метод. В каталог iTunes вивантажено велику кількість мелодій, на які діють авторські права. Для скачування музики, за неї доведеьться заплатити. При цьому редагувати готові рингтони не можна.

Для покупки потрібно перейти в "Налаштування" смартфона, після чого відкрити розділ "Звуки" – "Рингтон" – "Магазин звуків". У магазині ви можете вибрати і сплатити будь-який доступний звук. Для швидкої навігації є пошуковий рядок, крім того, в Apple передбачили поділ на категорії: бестселери всіх часів, нове та цікаве і т.д. Це не цілі пісні, а аудіофрагменти. Після покупки мелодія з'являється в списку звуків і може бути використана в будь-який момент.

Додавання через десктопний клієнт iTunes

Пісні на дзвінок iPhone можна завантажувати з пам'яті комп'ютера, якщо ви користуєтеся iTunes на MacOS. Варіант трохи складніший, тому що пісню доведеться перетворювати. Зате безкоштовний.

Рекомендуємо завантажувати рингтони тільки у форматі M4R, інші знадобиться додатково конвертувати за допомогою спеціальних сервісів. Схема дій буде наступною:

– Відкрийте iTunes на ноутбуці або комп'ютері.

– За допомогою шнура або Bluetooth-з'єднання підключіть смартфон до ПК. У верхній панелі iTunes з'явиться список доступних пристроїв, клікніть на iPhone.

– Знайдіть цікаву композицію в форматі M4R. На MacOS найпростіше здійснювати пошук через Finder.

– У лівій частині iTunes виберіть розділ "Звуки". Відкриється нова вкладка, куди потрібно буде перетягнути свою мелодію.

Попередньо переконайтеся, що обробка музики доступна. Для цього відкрийте розділ "Огляд" в iTunes і подивіться, чи стоїть галочка поруч з графою "Обробляти музику і відео вручну". Коли синхронізація закінчиться, скачана мелодія з'явиться в списку доступних рингтонів на iPhone.

Додавання через базову утиліту GarageBand

GarageBand – фірмова утиліта, що дозволяє перетворити будь-який аудіофайл в мелодію виклику, не використовуючи для цього iTunes в принципі. До речі, цей варіант теж безкоштовний. Додаток працює з треками з медіатеки. Робота з додатком виглядає наступним чином:

– Відкрийте GarageBand і створіть новий проект, клікнувши на іконці "+".

– Щоб почати роботу, виберіть будь-який із запропонованих інструментів.

– Переведіть утиліту в режим доріжок, клікнувши на іконку з горизонтальними смужками в верхньому лівому кутку.

– Клацніть на іконку "+" в правому верхньому кутку, після чого система перекине вас в меню секцій.

– Натисніть на рядок "Секції А", де потрібно буде збільшити кількість тактів. Для збільшення клікайте по кнопці зі стрілками. Підвищити число тактів десь до 60 і натисніть по опції "Готово".

– Натисніть на іконку в формі петлі, щоб перейти в меню лупи.

– Перейдіть в розділ "Музика", де виберіть пісню, яку хочете перетворити в рингтон. Для вибору потрібно утримати палець на назві і перенести файл на окрему доріжку.

– Обріжте потрібний фрагмент, зменшуючи трек з початку і з кінця. Рінгтон повинен вийти не довшим за 30 секунд. Якщо мелодія буде тривати довше, програма самостійно її обріже.

– Виберіть розділ "Мої пісні", утримайте палець на рингтоні і виберіть опцію "Поділитися".

– Клацніть на варіант "Рінгтон", назвіть аудіофайл і натисніть на опцію "Експортувати".

Після закінчення експорту мелодію можна буде використовувати для установки на дзвінок або повідомлення.

Установка мелодій зі спеціальних додатків

В App Store можна знайти програми, які відкривають доступ до колекцій звуків для виклику. В основному додатки безкоштовні. В каталозі є різні композиції, які можна відредагувати – обрізати, додати загасання і т.д.

Однак, у iOS є обмеження, через які встановлювати сторонні файли на дзвінок не можна. Тому розробники до кожного з додатком додають інструкцію, яка пояснює, як зробити з аудіофайлу в каталозі музику на дзвінок. Для перетворення в рингтон, знову ж таки, потрібно буде використовувати iTunes або комп'ютер.

Знайти програми можна за назвою, наприклад, "Рингтони і мелодії для Айфон", "Рингтони і живі шпалери" і т.д. Через те, що додатки безкоштовні, в них демонструється реклама.

Додавання за допомогою десктопної програми MobiMover

Останній варіант, який допоможе розібратися, як встановити мелодію на Айфон – використання програми MobiMover. Це відмінна альтернатива iTunes, доступна на macOS і Windows. Програма є безкоштовною.

Перед використанням потрібно пройти коротку підготовку – зробити обрізку аудіо і конвертувати в формат M4R. Для цього підійдуть спеціальні сервіси MP3cut, Audio Trimmer, GarageBand і т.д.

З самим додатком працювати легко:

– Підключіть смартфон до ПК, відкрийте програму і клацніть на кнопці Custom.

– Після авторизації відкриється інтерфейс MobiMover. На бічній панелі слід вибрати розділ Audios – Ringtones.

– Заздалегідь підготовлені файли потрібно перемістити в список з уже доступними рингтонами. Для перенесення файлів натисніть кнопку Transfer to this Device.

Як тільки синхронізація закінчиться, аудіофрагмент відобразиться на смартфоні.