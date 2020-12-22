Вологе прибирання в автомобілі рекомендують проводити не рідше, ніж раз на два тижні. Тому що в салоні накопичується велика кількість дорожнього пилу, який під час руху починає активно циркулювати в повітрі.

Очищення салону може обійтися власнику в кругленьку суму, якщо робити його на спеціалізованих сервісах. Проте ви легко можете обійтися й без послуг салонів. Ми розповімо про те, як самостійно прибирати свій автомобіль, аби зберегти час та гроші.

Практика показує, що найбільш проблемні місця при прибиранні автівки — це брудні килимки, вікна, які постійно пітніють, особливо взимку, і приладова панель, яка збирає пил звідусіль. Для того щоб позбутися від усіх цих неприємних моментів, знадобиться відро, багато води, автохімія, пилосос, ганчірки та щітки. Також перед початком прибирання візьміть два контейнери або мішки. Перший – "Залишити в машині", і другий – "Забрати додому". Не забудьте й мішок для сміття.

Етап 1: Скористайтесь пилососом.

Пилосос значно спростить і пришвидшить роботу. Повністю звільнивши салон від усіх речей – вони заважатимуть прибиранню – розсортуйте їх по контейнерах чи мішках. Далі збираємо пилососом увесь бруд.

До переваг даного типу пристроїв можна віднести їхню здатність всмоктувати крихти і сміття з важкодоступних місць. Завдяки зручним насадкам різної товщини та форми, можна дістатися до зон під кріслами, в стиках між спинками і сидіннями, в кишенях дверей.



Тут необхідно зупинитись детальніше, оскільки така, здавалось би, проста дія теж має свої нюанси. Не кожен пилосос підійде для прибирання автівки. Звичайні громіздкі моделі, хоч і є найпотужнішими на ринку, не підходять саме через свій формфактор.

Погодьтесь, якщо ви проживаєте у квартирі, досить незручно нести великий домашній пилосос разом зі шлангом до гаража. Якщо ж привезти автівку до будинку – ви не знайдете розетки, щоб підключити сам пилосос.

У нагоді стануть акумуляторні моделі, які, завдяки своїм відносно малим габаритам, можна легко взяти із собою і до гаража, і навіть прибрати автівку просто біля під’їзду, зарядивши батарею пилососа.

Як правило, сидіння в салоні автомобіля обшиваються тканиною, проте власникам іноді доводиться очищати й килимки, пластикові панелі, гуму, і безліч інших елементів. Що більше насадок буде у пилососа для машини, то краще.

Для прикладу поглянемо на одну з таких моделей – BBS81PET із серії ProAnimal* від BOSCH. Це потужний акумуляторний пилосос, який можна використовувати як вдома, так і для прибирання автомобіля. Його різноманітні насадки та щітки забезпечать якісне прибирання будь-яких поверхонь. Він має гнучку насадку, спеціально призначену для щілин, електрощітки різних розмірів, які впораються навіть з прилипаючою шерстю домашніх тварин, і ємнісну батарею, якої вистачить на прибирання всього автомобіля і навіть більше.

У BBS81PET встановлено контейнер для збору пилу та сміття, який легко очистити, а його місткості вистачить не на одне прибирання. А спеціальні фільтри утримають навіть найдрібніший пил.

Етап 2: Миємо поверхні

У салоні багато пластикових деталей, які після припадання пилом виглядають зовсім негарно. Вологе прибирання поверне їм належний вигляд. Можна використовувати для цього змочену ганчірку на основі мікрофібри, а можна вдатися до сучасних засобів автохімії.

Наприклад, можна застосувати для чищення спеціальну поліроль для пластику в аерозольному балончику. Заздалегідь відвідайте магазин автозапчастин. Такі засоби продаються всюди, коштують недорого і забезпечать вам краще прибирання, ніж зі звичайною водою. Крім того, вони мають різноманітні ароматизатори для насичення салону автівки приємним ароматом.

Окрему увагу приділіть керму, оскільки саме тут ви постійно торкаєтесь руками.

Етап 3: Миємо вікна

Вікна автомобіля брудняться не тільки зовні, але і всередині. Відбувається це внаслідок конденсації вологи, що є частою проблемою саме взимку, дотиків рук чи, знову ж таки, дорожнього пилу.

Для очищення краще використовувати спеціальні засоби в аерозольній упаковці, які продаються в будь-якому супермаркеті. Засоби для миття скла не тільки очищають скло, але і знежирюють його на довгий час, що дозволяє знизити запотівання. Додатково можна використати спеціальний засіб проти запотівання. Його також можна знайти у магазинах автозапчастин.

Також уже досить давно з'явилися у продажу серветки для скла, просочені очищаючою рідиною, їх також можна використовувати.

Етап 4: Чистимо сидіння

Оббивка сидінь найбільш схильна до забруднення частина автомобіля – з часом на ній можуть з’явитися плями від кави, соку, брудного одягу. Перш за все перед початком прибирання не забудьте пилососом очистити зони між сидіннями, складки та вигини. Часто туди забиваються дрібні крихти від їжі.

Щоб вибити з сидінь пил і при цьому не забруднити знову весь салон, покладіть на них вологу тканину, на внутрішній стороні якої і осяде пил. Велюрові сидіння очищайте спеціальним засобом, а потім просушіть. Сидіння зі шкіри також потребують окремого догляду зі спецзасобами.

Зверніть увагу, що найбільш ефективно видаляє плями пінний склад. Відповідні засоби також шукайте у спеціалізованих автомагазинах.

Етап 5: Килимки

Окрему увагу приділіть килимкам, на яких збирається найбільше бруду. Взимку на підлозі накопичується сіль, яку найкраще видаляти за допомогою окропу і слабкого розчину оцту.

Для гумового коврика вам знадобиться багато води та миючий засіб. Для цього можна використовувати будь-який. Не обов’язково шукати спеціалізовані.

Коли процес прибирання завершено, дайте салону повністю висохнути. Наостанок візьміть відкладений пакет чи контейнер "Залишити в машині" і розкладіть ваші речі.