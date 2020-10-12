Напевно чимало наших читачів задумували про те, щоб стати Youtube-блогером. Однак. починати нову справу завжди складно. Особливо якщо не знати, з чого починати.

Дошка оголошень IZI.ua поділилась з 24 каналом 4 важливими правилами, яких варто дотримуватись, коли хочеш стати успішним youtube-блогером.

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Оберіть тематику

Каналу з вузькою тематикою простіше знайти аудиторію і не загубитися серед конкурентів. Вибираючи нішу пам'ятайте важливе правило: не копіюйте інших блогерів. Сенс в тому, щоб знайти те, що буде запалювати саме вас.

Складіть список з 5-10 цікавих тем, а потім постарайтеся відповісти на три прості запитання:

Чому саме ви? Подумайте, чим можна підтвердити свою експертність. Наприклад, ви хочете розповідати про стилі і вже 3 роки працюєте професійним стилістом. Хто стане це дивитися? Складіть портрет цільової аудиторії. Дізнайтеся, чим цікавиться глядач, яких блогерів дивиться, яку музику слухає. Яким буде контент-план на 10-20 випусків? Такий підхід допоможе переконатися, що вам є про що розповісти і тема не вичерпається через 1-2 випуски.

Лайфхак. Придумайте родзинку, яка буде відрізняти вас від конкурентів. Незвичайний зовнішній вигляд, яскрава заставка, навіть анекдот в кінці ролика.

Придумайте назву

Придумати вдалу назву також непросто. В ідеалі, вона повинна асоціюватися з вашою тематикою. Постарайтеся укластися в 1-2 слова. Поширена помилка початківців – назвати канал своїм ім'ям. Робити це варто тільки тоді, коли ви хочете розвивати персональний бренд, або ж ви вже відбувся блогер, наприклад, в Instagram.

В описі розкажіть про себе, чому ви вирішили вести канал, що вас надихає.

Завдання обкладинки – привернути увагу і розповісти про що канал. Якщо є слоган або місія, сміливо виносьте їх на обкладинку.

Для тизерів використовуйте емоційні стоп-кадри. Щоб глядач зрозумів про що відео, додайте назви ролика на обкладинку.

Продумайте тематику / Фото unsplash.com

"Помилковим буде концентруватися насамперед на алгоритми і просування. У центр столу потрібно ставити якість самого контенту, а вже потім думати про його маркетинг. Я б сказав, 70 відсотків уваги – контенту, 30 – просуванню", – розповідає Влад Хільченко, автор Youtube-каналу про подорожі "Однією Правою".

Лайфхак. В описі, використовуйте ключові слова і пошукові запити користувачів, за якими шукають відео по вашій темі. Це збільшить шанси ролика бути знайденим у видачі Youtube. Тільки не перестарайтеся. Якщо запитів буде занадто багато, пошукова система може знизити канал у видачі.

Щоб знайти підходящі ключові слова скористайтеся Keyword Planner від Google або KeywordTool.io.

Напишіть сценарій до першого відео

Будь-який ролик починається з ідеї. Сценарій допоможе розкрити її суть і не заплутатися в думках. Після того як визначилися з темою, приступайте до написання сценарію. Професіонали, як правило, прописують хронометраж, озвучку і візуальні ефекти. Однак для початківця блогера досить розуміти структуру відео: які кадри і коли повинні з'явиться, який текст повинен супроводжувати кожен з них.

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Лайфхак. У ролику глядач сприймає текст на слух. Тому пишіть в сценарії слова, які легко читати і сприймати на слух. Намагайтеся уникати складних конструкцій, починайте пропозиції з підмета і присудка.

Підготуйте техніку

Вам знадобиться камера, лампа з кільцевих світлом, мікрофон і штатив. Як правило початківці на Youtube хочуть все і відразу, але ціни на нову техніку можуть відлякати.

На перших етапах професійну камеру можна замінити смартфоном. Одна з умов – пристрій повинен вміти знімати Full HD.

Підготуйте техніку / Фото unsplash.com

"Камери для зйомки відео, штативи і кільцевої світло зараз на піку популярності. З розвитком Youtube бажаючих спробувати себе в ролі блогера зросла в рази. Як правило новачки не можуть дозволити собі нову дорогу техніку, тому купують апаратуру з рук на сайтах оголошень, а потім пропадають, якщо не кар'єра не складається", – розповідає Ольга Хмеленко, керівник відділу маркетингу дошки оголошень IZI.ua.

Світло. Немає нічого кращого за звичайне денне світло. Однак, варто пам'ятати – ніколи не знімайте проти світла. Поверніться обличчям до вікна, сядьте біля підвіконня і направте камеру на себе.

Камера і штатив. Якщо без професійної камери обійтися можна, то без штатива – ні. Закріпіть телефон на штатив і встановіть на рівні очей. Перш ніж почати запис не забудьте зафіксувати фокус і експозицію.

Композиція кадру. Увімкніть на телефоні сітку. Вона допоможе дотримуватися правила третин і зберегти акуратну композицію кадру. Ваше обличчя не обов'язково має бути в центрі, але верхня горизонтальна лінія повинні бути на рівні очей. Також переконайся, що простір навколо не пустує і не перевантажено деталями. Чим більше простору, тим краще.

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Звук. Звук на Youtube дуже важливий. Адже відео з поганою якістю зображення дивитися будуть, а влоги з жахливим звуком глядач терпіти не стане. Тому без мікрофона не обійтися.

Лайфхак. Для алгоритму Youtube також важлива регулярність. Вирішили робити один випуск в тиждень – дотримуйтесь його. Частота завантаження – один з чинників, які впливають на алгоритми ранжування Youtube. До того ж, передплатники звикнуть до виходу матеріалів і чекатимуть на контент.