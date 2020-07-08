Зараз на узбережжі Чорного моря відбувається так зване "цвітіння" водоростей. Цей процес настільки масштабний, що його видно навіть із космосу.

Національний центр управління й випробувань космічних засобів опублікував фото та відео з супутника, на яких можна побачити цвітіння.

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Що показує супутник

За даними супутника, найбільша концентрація водоростей зараз відбувається на курортах Лебедівка, Затока, Білгород-Дністровський, Очаків, Південний, Станіслав, Очаківське, Гола Пристань і Лазурне.

Також за допомогою знімків можна визначити і рівень забруднення. Як можна побачити на кадрах, Одещина зараз має середній показник забруднення. При цьому найбільш забрудненими виглядають води озер Сасик, Шагани, Алібей і Дністровського лиману, а також Дніпровського, Тендрівського і Джарилгацького заток.

Супутниковий моніторинг проводили у північно-західній частині Чорного моря з 28 червня по 1 липня.

Як цвіте Чорне море: відео з супутника

Моніторинг через супутник

Раніше в українському космічному агентстві заявили, що спеціалісти з Національного центру управління та випробування космічних апаратів регулярно моніторять за Україною з космосу. Вони аналізують тисячі супутникових знімків.

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Зокрема, навесні під час масштабних лісових пожеж супутникові знімки давали змогу ДСНС ефективніше контролювати і боротись з лісовими пожежами.