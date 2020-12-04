Пилосос служить вірним помічником у прибиранні, він дає змогу швидко і якісно позбутися пилу в кімнаті, зберігаючи наше здоров'я. Однак класичні "сухі" пилососи – не єдиний спосіб боротьби з пилом. Мийні пилососи, окрім того, що чистять різноманітні поверхні й видаляють пил у важкодоступних місцях, одночасно проводять вологе прибирання поверхні.

У чому різниця

Принципи роботи мийного і класичного пилососів кардинально відрізняються, оскільки конструкція мийного пилососа дещо інша.

"Сухий" пилосос засмоктує частинки пилу, збираючи сміття у мішок-пилозбірник або контейнер для пилу, який затримує основну масу пилу й піску. Недолік таких пилососів у тому, що найдрібніші частинки пилу продовжують слідувати за повітрям, яке циркулює в фільтрі перед мотором, і можуть знову повернутися у приміщення.

У мийних пилососах принцип дії заснований на вологому прибиранні: мийний розчин заливається в резервуар пилососа, далі вода подається у шланг і під сильним тиском розпилюється з насадки. У процесі збирання брудна вода потрапляє у спеціальні відвідні канали, а ними – у резервуар для відпрацьованої води.

Таким чином, використовуючи для прибирання тільки чисту воду, мийний пилосос здатен рівномірно очистити всю поверхню повертаючи ворсу килимів яскраві кольори. Також мийний пилосос відмінно підходить і для миття твердих поверхонь – лінолеуму, паркету, плитки.

Як вибрати хороший мийний пилосос

Переконавшись у перевагах мийного пилососа перед класичним, важливо дізнатися основні характеристики, на які слід звертати увагу під час купівлі пилососа.

Потужність та фільтрування

Перша і одна з найважливіших характеристик, на які варто звернути увагу, – потужність пилососа. Що більшою буде потужність всмоктування, то краще.

Не менш важливою характеристикою пилососа є система фільтрування. Для того, щоб на виході з пилососа легкі частинки пилу не розпорошувалися у приміщенні, у пилосос вбудований фільтр тонкого очищення: HEPA, EPA. Такі фільтри є і в "сухих" пилососах. Однак найбільш ефективний ступінь фільтрації забезпечують аквафільтри.

Наприклад, мийний пилосос Bosсh BWD421PET 4 в 1 завдяки потужності 2100W здатен впоратися практично з будь-яким завданням – сухе прибирання різних поверхонь, як то килим чи тверде покриття (ламінат, паркет, плитка), миття килимів, підлоги, м’яких меблів, збирання рідини та прибирання з аквафільтром.

HEPA-фільтр цього пилососа затримує 99,95% часток пилу, алергенів та бактерій. Тож він ідеально підходить для людей, які страждають від алергії. До того ж фільтр можна мити, а це позбавить вас від додаткових витрат.

Зручність

Далеко не останньою характеристикою пилососа є зручність в експлуатації. Існують вертикальні і горизонтальні мийні пилососи. Вертикальні моделі більші за габаритами і важчі за горизонтальні пилососи, але водночас вони оснащені більш ємними резервуарами для води. Горизонтальні пилососи більш компактні і маневрені, відмінно підходять для міських квартир. Розмір пилососа залежить від обсягу бака – він може варіюватися від 2,3 до 10 л.

У вже згаданій моделі BWD421PET ємність контейнера для води складає 5 літрів – цього достатньо і для тривалого прибирання квартири, тож воду не доведеться часто змінювати. А сам контейнер легко від’єднати та очистити після прибирання.

Через певні габарити мийний пилосос оснащено особливим армованим шлангом з капроновою ниткою для його максимальної довговічності.

Якість прибирання багато в чому залежить від зручності трубки і наявності різних насадок для пилососа. Зазвичай пилососи мають в комплекті 5-7 насадок для різних видів прибирання: сухого, вологого, для миття скла, прибирання меблів та інших поверхонь. Для основного виду прибирання мийним пилососом, тобто вологого прибирання, додається насадка, що придатна і для килимових покриттів, і для твердих поверхонь, і навіть для оббивки м’яких меблів

Пилосос від Bosсh має цілий комплект спеціальних аксесуарів для вологого та сухого прибирання. Вони дають змогу якісно відмити килими та оббивку, збирати рідини та пилососити тверду підлогу та м’які поверхні одним пилососом.

Приємною особливістю універсальної щітки підлога-килим є наявність спеціального відсіку для вловлювання дрібний речей. Тобто, якщо загубили сережку чи дрібні деталі конструктора, під час прибирання вони відокремляться від пилу й залишаться в такому відсіку. Серед зібраного пилу шукати не доведеться! Потужна турбощітка пилососа легко збирає шерсть, волосся та інші волокна, а спеціальна щітка для матраців спеціально призначена для ретельного та легкого очищення матраців. Аксесуари та щітки легко знімаються та очищаються.

Під час вибору мийного пилососа вам не потрібно турбуватися про те, що він буде гучнішим, ніж класичний варіант. Сучасні мийні пилососи у цьому питанні мало відрізняються від "сухих". Крім того, шум – не найважливіша характеристика пилососа, оскільки процес його роботи нетривалий.

Обслуговування

Після кожного використання мийний пилосос необхідно розібрати й вимити. Для зручності користувача виробники спрощують процес розбирання та збирання мийних пилососів, грамотно компонуючи всі деталі.

Тепер ви знаєте, на що варто звернути увагу при виборі мийного пилососа. Найголовніше, щоб обраний пристрій був надійним, зручним і довго прослужив вам.