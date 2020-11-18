Пилосос – одна з найнеобхідніших речей у господарстві. З його появою традиційні швабри та віники відправились у комори. Можливості й асортименти пилососів невпинно розширюються: від звичайного домашнього до промислового – для роботи у масштабах великих підприємств.

Пропонуємо розглянути перший варіант – пилососи для домашнього використання. Практика показує, що найкращий пристрій для збору пилу та дрібного сміття повинен мати такі характеристики: очищувати все – від фіранок до килимів, а ще залишати повітря чистим і мати прийнятну ціну. Бажано також, щоб він був компактним і легким.

Отож, які бувають пилососи і як обрати той, що вас не розчарує? Почнемо з того, що пилососи за своєю конструкцією умовно можна розділити на:

Циліндричні (з мішком чи контейнером для пилу)

Вони підходять для повноцінного прибирання, в тому числі й вологого, легкі в управлінні, мають максимально широкий асортимент та діапазон цін. У таких пилососах є місткий мішок або контейнер для зібраного пилу, а корпус із моторним блоком приєднується до труби з різноманітними насадками. Такі пилососи мають найбільшу силу всмоктування, а отже, можуть задовольняти максимально широкі потреби в прибиранні.

Горизонтальні пилососи бувають з мішком та з контейнером. Їхня принципова різниця у тому, що в першому випадку для збору пилу та сміття використовується мішок з кількох шарів тканини, а в другому – пластиковий контейнер.

Часто контейнерні пилососи більш шумні, проте є й винятки. Наприклад, контейнерна модель серії ProAnimal від BOSCH має рівень шуму 72 дБ, тоді як пилососи з мішком можуть досягати й 90 дБ.

Крім того, стандартні моделі через свою універсальність мають більшу кількість різноманітних функцій та особливостей, насадок і модифікацій. В уже згаданих моделях ProAnimal* від BOSCH, до прикладу, наголошено на їхніх можливостях ефективно прибирати шерсть домашніх тварин: завдяки оснащенню турбощіткою AirTurbo Plus вони краще захоплюють шерсть, яка прилипає до килимів та інших поверхонь. Така щітка адаптується до будь-яких поверхонь, а потім легко очищається одним натисканням кнопки.

Подібних особливостей та вузьких специфікацій у таких пилососах може бути дуже багато.

Вертикальні

Вони підходять для нескладного прибирання, мають дещо менші об'єм пилозбірника та потужність всмоктування. Такі моделі являють собою вертикальні моноблоки з мотором знизу чи зверху. Їхньою перевагою є те, що завдяки компактнішим розмірам і, як правило, відсутності дроту – працюють на акумуляторі – ці пилососи здатні діставатися до важкодоступних місць. А от їхній недолік у тому, що робота таких пилососів обмежена ємністю батареї: часто її вистачає не надовго, а заряджання може тривати від 3 до 16 годин. Проте вже сьогодні на ринку представлені моделі акумуляторних пилососів, що мають спеціальний швидкісний пристрій, а з ним батарея зарядиться лише за 60 хв.

У деяких варіантів від основної труби можуть від'єднуватись ручні блоки. Як приклад можна навести подібну модель від BOSCH. Вона має окремий ручний блок та різні змінні насадки.

Особливістю її є те, що вона має достатню потужність для прибирання шерсті домашніх тварин, чим не можуть похвалитись традиційні ручні моделі.

Ручні

Такі пилососи призначені для прибирання локальних забруднень – крихт на столі чи дивані, в салоні автомобіля. Мають малий об'єм ємності для збору пилу та, як правило, досить слабкі акумулятори. Не можуть претендувати на роль основного засобу для прибирання, оскільки невелика потужність, як правило, заважає їм справлятися з килимами.

Роботи-пилососи

Це досить компактні пристрої, здатні самостійно пересуватися помешканням, визначати і об'їжджати перешкоди та прибирати нескладні забруднення. Вони не можуть похвалитися ні потужністю, ні великим об'ємом пилозбірника, ні приємними цінами. Тому не завжди роботи-пилососи підходять для прибирання помешкання як основний прилад.

Вбудовані пилососи

Цей вид пилососів здебільшого поширений на Заході у приватних будинках. Його особливістю є те, що основний корпус, який вміщує в себе і блок живлення, і контейнер для збору сміття, має постійне місце розташування – як правило, у підвалі чи гаражі. До нього через стіни прокладені трубопроводи, що мають виходи до кожного приміщення в будинку. Користувачу достатньо приєднати до такого отвору звичайний шланг з насадкою, як від звичайного пилососа, та почати прибирання. Після завершення шланг від'єднується і переноситься до іншої кімнати.

Такий вид пилососів виключає потребу постійно носити із собою весь пристрій, є більш екологічним, оскільки не викидає назад у кімнату повітря з частинками пилу, а також може бути більш потужним та містким, ніж будь-які інші види пилососів, оскільки не повинен бути портативним.

Вибирати найкращий пилосос варто з огляду на те, які завдання він повинен виконувати. Зверніть увагу на місця, у яких повинен буде працювати пилосос, яке там покриття, чи перебувають там домашні тварини. Не останню роль грає і формфактор пристрою: його розмір, ергономіка, зручність управління та зберігання. І, нарешті, особливості його роботи: потужність, екологічність, унікальні якості.