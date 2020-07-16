Обираючи телефон, не всі звертають увагу саме на трендові дизайнерські рішення, зайві мегапікселі та продуктивність. Чимало людей шукають практичний, довговічний та захищений кнопковий телефон, який забезпечує зв'язок в екстрених ситуаціях. Сьогодні визначимо найпріоритетніші характеристики захищених кнопкових телефонів.

Йтиметься про надійні ударостійкі та вологозахищені телефони, що витримують морози й палку спеку – ми зібрали шість пристроїв від Sigma mobile, які справді неймовірно стійкі.

Варто одразу пояснити, що вимоги до класу захисту сучасних апаратів регламентовані міжнародним стандартом Ingress Protection (IP). А ступінь захисту маркують IPXX, де перший Х – цифра, що означає клас захисту від пилу та дрібних частинок, а другий – цифра, що вказує на ступінь водостійкості. Усі телефони з нашого списку захищені за стандартом IP68, однак це чи не єдина риса, яка їх об’єднує – усі вони мають унікальні властивості.

Отже, го до розгляду!

Sigma mobile X-TREME ST68

Перед нами найкрутіший захищений телефон на ринку, із великим екраном, потужною батареєю, кнопкою екстрених викликів та іншими фічами. Апарат зручний у використанні та надійний у термінових випадках.

X-TREME ST68 не страшні дощ, падіння, бруд чи вода. Він абсолютно пилонепроникний та вологостійкий і витримує занурення на глибину до 1,5 метра протягом 30 хвилин. Із такими характеристиками ця модель стане вірним компаньйоном під час походів чи подорожей, і, крім того, вам не доведеться турбуватися про заряд акумулятора. Потужна батарея ємністю 2600 мА*г забезпечує до 24 годин безперервних розмов та до двох тижнів роботи в режимі очікування.



Sigma Mobile X-TREME ST68

Пристрій призначений для людей, які віддають перевагу простоті, практичності та надійності мобільного телефона. Водночас X-TREME ST68 є дуже функціональним телефоном.

Стандартні функції

органайзер (календар, калькулятор);

Bluetooth;

аудіо- та відеоплеєр;

читання електронних книг;

камера 0,3 Мп для фото та відеозйомки;

ліхтарик та FM-радіо з вмонтованою антеною;

робота з двома SIM-картами одночасно.

А ще тут є ліхтарик/спалах на 2 світлодіода, який можна ввімкнути окремою кнопкою на правій грані телефона. Це дуже зручно, адже не потрібно лізти в меню або шукати потрібну клавішу на клавіатурі.

Однак X-TREME ST68 здатен привернути увагу не лише поціновувачів захищених телефонів. Він стане вправним помічником для літніх людей, які можуть потребувати екстреної допомоги. Клавіша SOS, що розміщена на задній панелі телефона, призначена для здійснення екстрених викликів. Завдяки їй можна робити послідовні виклики та надсилати SMS-повідомлення чотирьом заздалегідь запрограмованим абонентам. Така функція стане в нагоді літнім людям, адже вони з легкістю зможуть зателефонувати родичам або зв’язатися з екстреними службами, щоб попросити про допомогу.

X-TREME ST68 також має великий 2,8-дюймовий екран та кнопки з чіткими символами, на які зручно натискати. Гучний динамік та можливість збільшувати екранний шрифт зроблять досвід використання цієї моделі ще комфортнішою для людей із послабленим зором чи слухом, а USB Type C у ролі роз'єму для зарядки забезпечить легке підключення зарядного кабелю.

Sigma mobile X-TREME DZ68

На цю модель варто звернути увагу любителям подорожей, походів у гори, а також усім, хто віддає перевагу активному способу життя чи екстремальним розвагам. Річ у тім, що X-TREME DZ68 підтримує функцію Walkie-Talkie, яка дозволяє залишатися на зв'язку там, де покриття немає взагалі.

Телефон може буквально перетворитися на радіостанцію, яка працює на двох цивільних діапазонах частот 446-446,1 МГц (PMR діапазон) потужністю 0,5 Ватт і 433,05-434,79 МГц (LPD діапазон) потужністю 0,01 Ватт. Для зручного користування в режимі радіостанції можна підключити спеціальну гарнітуру, яка є в комплекті з пристроєм, та слухати музику чи розмовляти з друзями, не заважаючи іншим.



Sigma Mobile X-TREME DZ68

Не слід забувати й про стандарт захисту IP68, який гарантує повну пилонепроникність і захист від потрапляння води за короткочасного занурення на глибину до 1,5 метра. Відтак телефону не страшні падіння в калюжі чи в багнюку – просто помийте X-TREME DZ68 водою з фляги та продовжуйте похід, не турбуючись про телефон.

Стандартні функції

камера 0,3 Мп для фото та відеозйомки;

органайзер (календар, калькулятор);

аудіо та відеоплеєр;

диктофон;

ліхтарик;

FM-радіо;

модуль Bluetooth;

робота з двома SIM-картами одночасно.

Варто звернути увагу на автономність пристрою. Телефон має батарею ємністю 4500 мА*г, яка забезпечує безперервне спілкування протягом до 50 годин, а в режимі очікування телефон може протриматися вражаючі 30 діб! Крім того, ви можете використати свій X-TREME DZ68 у ролі павербанка й підзарядити ґаджет друга.

Надійність X-TREME DZ68 підтверджена не лише на словах. Саме цю модель від Sigma mobile використовує охоронне бюро "Шериф". Ідеться про справжніх професіоналів своєї справи, які мають доступ до потужної матеріально-технічної бази, що включає найкраще технічне та програмне забезпечення. Вони не побоялися обрати X-TREME DZ68 і довіряють цьому телефону свої життя.

Sigma mobile X-TREME IT67M

Ця модель чудово захищена від вологи та пилу, і про це свідчить вищезгаданий стандарт IP68. Ба більше, корпус телефона виготовлений за технологією подвійного лиття й має високий показник ударостійкості, а ребристі бокові грані не дозволять пристрою вислизнути з рук. Завдяки своїй захищеності X-TREME IT67M стане незамінним компаньйоном для тих, хто працює в екстремальних умовах.

Якщо потрібно швидко знайти інформацію в інтернеті, телефон має попередньо встановлений браузер Opera MINI, який зарекомендував себе як зручний засіб серфінгу в інтернеті на невеликих екранах.



Sigma Mobile X-TREME IT67M

X-TREME IT67M має не лише екстремальний захист, а й екстремальну автономність. Ємність батареї становить 1700 мА*г, а це означає, що одного заряду вистачить до 30 годин безперервних розмов або на 20 діб у режимі очікування. Тому, яким би непередбачуваним не видався ваш день, ви завжди можете покластися на X-TREME IT67M і бути впевнені, що вам, принаймні, ще довго не доведеться перейматися через додаткову зарядку телефона.

Стандартні функції

камера 0,3 Мп для фото та відеозйомки; ;

органайзер (календар, калькулятор);

аудіо та відеоплеєр;

секундомір;

e-book (електронні книги);

ліхтарик;

FM-радіо;

модуль Bluetooth;

підтримка карт пам'яті.

На відміну від інших моделей, цей телефон підтримує роботу лише з однією SIM-карткою. Проте, він також має слот для карток формату microSD ємністю до 32 ГБ, що дозволить розширити вбудовану пам’ять.

Sigma mobile X-TREME DT68

З першого погляду можна зрозуміти, що цей телефон створений для екстремальних ситуацій. За традицією, корпус X-TREME DT68 виготовлений за технологією подвійного лиття, а відповідність стандарту IP68 гарантує захист від бруду, води та пилу.



Sigma Mobile X-TREME DT68

X-TREME DT68 орієнтований на людей "суворих" професій і для тих, хто віддає перевагу активному способу життя. Він стане вірним товаришем на роботі та в поході. Крім того, апарат має функції захисту від несанкціонованого доступу, такі як блокування телефона паролем, приватність (контакти, повідомлення, журнал викликів тощо доступні лише за паролем), дистанційне видалення даних (контакти, журнал викликів, повідомлення тощо), форматування SIM-картки та повернення налаштувань до статусу "за замовчуванням".

Стандартні функції

камера 0,3 Мп для фото та відеозйомки; ;

органайзер (календар, калькулятор);

аудіо та відеоплеєр;

диктофон;

e-book (електронні книги);

ліхтарик;

FM-радіо;

модуль Bluetooth;

підтримка карт пам'яті.

Попри суворий вигляд та надійний захист, телефон важить лише 120 грамів і має достатньо компактні розміри 132*63*20 мм. Пристрій оснащений великим контрастним QVGA-дисплеєм діагоналлю 2,4 дюймів, роздільна здатність якого 240х320 пікселів. Завдяки потужній батареї ємністю 2100 мА*г телефон чудово витримує до 18 годин безперервних розмов або цілих два тижні в режимі очікування.

Sigma mobile X-TREME IO93

X-TREME IO93 – це надійний і добре зібраний захищений телефон. Він має багато можливостей, про які ми згадуємо не вперше: пристрій не боїться пилу чи води, має міцний корпус, якому не страшні випадкові падіння, та потужну батарею ємністю 2500 мА*г, яка допомагає йому працювати до 20 днів у режимі очікування й до 15 годин у режимі безперервних розмов. Крім того, батарею X-TREME IO93 можна використовувати як павербанк для підзарядки інших ґаджетів.



Sigma Mobile X-TREME IO93

Варто також зазначити, що компанія Sigma mobile подбала про збереження користувацьких даних та забезпечила телефон низкою функцій, які покликані захистити його від сторонніх. Тут є й блокування SIM-карт, і встановлення пароля (в тому числі для блокування окремих функцій, таких як перегляд контактів і повідомлень та багато інших), й автоматичне блокування клавіш, і навіть функція "Антизлодій".

Стандартні функції

робота з двома Sim-картками;

органайзер (календар, калькулятор, інструменти);

аудіо- та відеоплеєр;

ліхтарик;

FM-радіо з вбудованою антеною;

Bluetooth 3.0;

підтримка карт пам'яті до 32 Гб.

Sigma mobile X-TREME PT68

Для любителів вишуканого дизайну Sigma mobile підготувала модель X-TREME PT68. Однак, незважаючи на стильний вигляд, пристрій не втратив міцність та захищеність – навпаки, бічні металеві вставки на корпусі не лише надають особливого шарму, а й захищають телефон.

Як ви вже могли здогадатися, корпус телефона надійно захищений від пилу й вологи за міжнародним стандартом IP68. Відтак, уже звичні 30 хвилин на глибині 1,5 метра для X-TREME PT68 є рутиною, а бруд і дощ тим паче не завдають ніякої шкоди.



Sigma Mobile X-TREME PT68

X-TREME PT68 має надзвичайно потужну батарею ємністю 4400 мА*г, яка водночас робить телефон чудовим павербанком. Ви з легкістю можете поділитися зарядом із пристроєм друга, і навіть тоді вам залишиться достатньо. На повному заряді телефон здатний прожити до 45 днів у режимі очікування, а за активного спілкування – до 76 годин безперервних розмов.

Стандартні функції

підтримка двох Sim-карт;

органайзер (календар, калькулятор, інструменти);

Bluetooth 3.0;

FM-радіо з вбудованою антеною;

відео- та аудіо плеєр;

ліхтарик з двома режимами (світіння й блимання);

камера 0.3 Мп;

підтримка карт пам'яті до 32 Гб.

X-TREME PT68 також дбає про користувацькі дані та може захистити їх за допомогою додаткових функцій: блокування SIM-карток, встановлення пароля (в тому числі для блокування окремих функцій, таких як перегляд контактів і повідомлень та багато інших), автоматичне блокування клавіш і функція "Антизлодій".

Х-treme IT67M Х-treme IO93 Х-treme DT68 X-treme ST68 X-treme PT68 X-Treme DZ68 Дисплей 2,2" 2,4" 2,4" 2,8" 2,4" 2,4" Акумулятор 1700 мАг 2500 мАг 2100 мАг 2600 мАг 4400 мАг 4500 мАг Клас захисту IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 Тривалість роботи , безперервна розмова до 12 годин до 25 годин до 20 годин до 24 години до 76 годин до 77 годин Особливості встановлений інтернет-браузер OperaMINI, підсилений корпус, 1SIM, можливість читання електронних книг потужний ліхтарик, функція Powerbank із USB, великий шрифт на кнопках, розширений функціонал для захисту персональних даних, можливість читання електронних книг великий шрифт на кнопках, підсилений корпус, розширений функціонал для захисту персональних даних, можливість читання електронних книг, отвір для кріплення стрічки для носіння, оптимізація енергозбереження великий екран, великий шрифт на кнопках, підсилений корпус, можливість зміни розміру шрифту, дуже гучний зовнішній динамік, можливість читання електронних книг, USB Type C, SOS, отвір для кріплення стрічки для носіння функція Powerbank із USB, дуже ємна батарея, розширений функціонал для захисту персональних даних, можливість читання електронних книг функція раціі на цивільних діапазонах частот, потужний ліхтарик, функція Powerbank із USB, дуже ємна батарея, підсилений корпус Ліхтарик + + + + + + Фунція Powerbank - + - - + + Камера 1,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 FM-радіо + (працює без гарнітури) + (працює без гарнітури) - + (працює без гарнітури) + (працює без гарнітури) + (працює без гарнітури) Кількість контактів у телефонній книзі 600 600 1000 500 500 300 Кількість номерів на 1 контакт 4 2 1 4 1 1 Рекомендована ціна, грн 999 999 1166 1350 1350 1650/1555 Гарантія 18 міс 18 міс 18 міс 18 міс 18 міс 18 міс

Багато людей хочуть бути впевненими в тому, що, купуючи телефон, вони отримують перевірений захищений апарат, якому не страшні випадкові падіння, дощ чи багнюка. Мисливці, рибалки, поціновувачі активного відпочинку чи люди, які працюють у "суворих" умовах, обирають стійкі та непідступні пристрої. Кожен зі згаданих вище телефонів Sigma mobile надійно захищений та функціональний – вам залишається лише обрати той, який вам сподобався найбільше.

А ще гарантія на всі захищені смартфони та захищені телефони найбільша на ринку – 18 місяців. Гарантійне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах Sigma mobile та завжди швидше,ніж в звичайних сервісних центрах завдяки кваліфікованими та досвідченими спеціалістами.