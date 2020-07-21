Розумний годинник від Apple популярні завдяки своїй багатофункціональності. Через це ціна гаджета вище середньої на ринку.

Оригінальні Apple Watch коштують від 6 500, а якщо говорити про останні моделі Series 4 і Series 5, то вартість зростає до 10 000-14 000 грн. Віддавши такі гроші, звичайно, не хочеться отримати копію, яка через 2-3 місяці перестане працювати.

Найпростіший спосіб уникнути цього – купити аксесуар у сертифікованого продавця. Якщо сумніви в автентичності все одно залишаться, можна провести самостійну перевірку.

Як відрізнити оригінальні Apple Watch від підробки: 4 ключові характеристики

Візуально розпізнати фейк в першу чергу допоможе дизайн годин. Оригінальні моделі відрізняються наступним:

1. На корпусі відсутні роз'єми. Для встановлення зв'язку зі смартфоном, підключення супутніх аксесуарів і зарядки не використовуються роз'єми. З будь-якими пристроями гаджет взаємодіє за допомоги бездротових технологій. Це ще не 100% гарант, але один з найбільш значущих чинників.

2. Для виготовлення корпусу використовуються високоміцні метали, а сам процес реалізується за спеціальною технологією. Зовні це дуже відрізняє смарт-годинник від будь-яких інших. У Епл немає моделей в пластиковому корпусі. Це завжди сталь, алюміній або титан. Єдиний не металевий матеріал – кераміка. Оболонку корпусу спресовують, обпалюють і полірують. В результаті він стає ідеально гладким. Копії зазвичай не міцні і важкі.

3. Слоти для сім-карт і карт-пам'яті не передбачені. Це стосується всіх серій. Sim-карта аксесуару не потрібна, оскільки він працює в парі зі смартфоном і приймає дзвінки, які приходять безпосередньо на телефон. У розширенні пам'яті необхідності теж немає, розробники заздалегідь роблять оригінальні годинники місткими.

4. Для поповнення енергії використовується зарядний пристрій з магнітною індукцією. Шнур від зарядного адаптера вставляється в зарядний магніт круглої форми. Він контактує з металевим корпусом без проводів. Магніт просто прикладають до задньої частини корпусу. А ось кабель магнітної "таблетки" вже підключається до адаптера в розетці, ПК або до портативної зарядки.

Що робити, щоб розпізнати оригінальний годинник

В першу чергу потрібно оглянути коробку і комплектуючі. Гаджет поставляється в прямокутній коробці з щільного картону. Колір залежить від модифікації. Найчастіше це білий, але моделі, що зроблені в колаборації з Nike, поміщають в чорний корпус. На лицьовій стороні розміщується тільки акуратний брендовий логотип, напис "Watch" і назва серії – Series 4 і т.д. Якщо ви купуєте гаджет, розроблений спільно з іншим брендом – Nike, Hermes – на коробці також буде його логотип.

Усередині повинні бути такі комплектуючі:

– Годинник з двома оригінальними ремінцями різних розмірів.

– Зарядка з магнітною індукцією і адаптер до неї.

– Інструкція.

При покупці Apple Watch Series 4 всередині також повинен бути м'який чохол, в який упаковують розумний годинник.

Саму коробку слід оглянути максимально ретельно. На те, що перед вами підробка, вказують такі моменти:

– Бокс виглядає неохайно – є вм'ятини, заломи і т.д. Гаджет упаковують в міцний картон з покриттям, стійким до механічних пошкоджень. Тому навіть під час транспортування цілісність не повинна порушуватися.

– Написи нечіткі, літери розмиті або навіть є помилки в написанні.

– Відтінок упаковки відрізняється від стандартного. Наприклад, сірий колір.

Після огляду коробки розгляньте сам годинник. У оригіналу прямокутний екран зі злегка закругленими краями, невелика кнопка живлення на правій бічній грані і коліщатко Digital Crown. На лівій бічній грані розташовані динаміки і мікрофон. Ззаду ви побачите круглі позначки для під'єднання магнітної зарядки. Виступів, зайвих деталей, потертостей – подібних огріхів бути не повинно.

Останній крок – це включення аксесуара для перевірки встановленої ОС. Оригінальний годинник працює на базі WatchOS. Інші варіанти виключені. У копіях найчастіше встановлюється адаптована версія Android. Навіть якщо шахраям вдасться відтворити інтерфейс WatchOS, інша ОС не буде підтримувати Siri. Крім того, ви не побачите встановлений фірмовий софт.

Перевірка за допомогою IMEI або серійного номера

На 100% переконатися, що перед вами оригінальний гаджет, допоможе перевірка права на обслуговування та підтримку. Вам знадобиться серійний номер або IMEI-код годин і офіційний сайт Apple.

Знайти серійний номер можна на корпусі гаджета (він буде вигравіруваний на задній панелі) або дізнатися через меню "Налаштування". При пошуку через настройки схема перевірки буде наступною:

– Відкрийте "Налаштування".

– Перейдіть до пункту "Основні" – "Інформація про пристрій" і перегорніть до графи "Серійний номер" або IMEI. Код складається з цифр і букв.

– Зайдіть на офіційний сайт Apple.

– Перейдіть до розділу, призначеному для перевірки права на обслуговування.

– На сторінці відобразиться рядок пошуку, куди потрібно вбити знайдений код і натиснути на кнопку "Далі" або клавішу Enter.

Якщо перед вами оригінал, система видасть інформацію про аксесуар – назва серії і моделі, колір, дія гарантійного періоду. Якщо ж на екрані відобразиться інформація про помилку, це підробка.

Уникнути такої клопіткої процедури допоможе покупка девайса в надійному інтернет-магазині. Наприклад, придбати оригінальні годинник з гарантією можна в Фокстрот.