Масове виробництво нової лінійки iPhone 12 стартує вже незабаром. В мережі вже з’явились зображення металевих заготовок iPhone 12 для виробників аксесуарів. Згодом з'явилося відео, на якому показали натуралістичні макети апаратів лінійки iPhone 12.

Фото з металевими пластинами вже публікують у соцмережах.

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Що стало відомо

Дизайн металевих макетів підтверджує ті витоки, які були в мережі раніше. Зокрема, iPhone 12 мав би отримати прямокутний дизайн, а також вже класичний виріз для Face ID.

Щоправда, цей виріз буде дещо менший. На задній панелі можна побачити квадратний виріз для основного блоку камер. На нижній межі видно порт Lightning.

Макети для iPhone 12: відео

У свіжому ролику бачимо не справжні новинки Apple, а лише муляжі. Але вони виглядають максимально натуралістично. Також варто розуміти, що це не є офіційними рендерами, тож кінцевий вигляд пристроїв може відрізнятись.

Однак, це відео дає змогу оцінити, як буде виглядати дизайн нової лінійки.

Раніше в мережі були чутки, що лінійка iPhone 12 буде представлена ​​чотирма моделями: базові iPhone 12 і iPhone 12 Plus, які відрізнятимуться розмірами.

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Вперше в історії Apple має оснастити екранами OLED усі 4 пристрої, навіть найдоступніша версія. Також всі смартфони серії отримають 5-нанометрову однокристальну систему A14 Bionic.

Коли побачимо

Традиційно, нову лінійку Apple презентує у вересні. Однак, цьогоріч презентацію, найімовірніше, перенесуть. через коронавірус компанія просто не встигає вчасно випустити смартфони, той за чутками, анонс перенесуть на жовтень-листопад.