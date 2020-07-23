Як виглядатиме iPhone у 2022 році: з'явилися дані про камери
Ми досі не знаємо, як точно виглядатиме iPhone 12, який мають представити восени. Що відомо напевно, цього року революційно нового смартфона не буде. Експерти вважають, що дійсно інноваційний iPhone ми побачимо у 2022 році.
Зокрема, зміни торкнуться камер. Про це пише популярний аналітик Мінґ-Чі Куо у новому звіті. У ньому детально описав своє дослідження про те, які постачальники лінз співпрацюватимуть з Apple у найближчі роки, передає macrumors.com.
Цікаво iPhone 12: з'явилися нові дані про зовнішній вигляд новинки
Деталі
Аналітик прогнозує, що один із найкращих постачальників лінз у Південній Кореї – компанія Semco, та Sunny Optical, найкращий постачальник лінз в Китаї, увійдуть до ланцюжка поставок Apple у другій половині 2020 та у 2021 році.
Таким чином, вважає Куо, Semco надасть великий відсоток нових теле- фотооб’єктивів для Apple, який компанія втілить у iPhone 2022.
Як відомо, у 2016 році Apple однією з перших реалізувала в смартфоні телефото модуль з 2-кратним оптичним зумом. Однак, з того часу цей показник не збільшували.
У той же час багато її конкурентів скористалися цією ідеєю і пропонували пристрої зі значно кращим оптичним зумом. Huawei P30 Pro, наприклад, пропонує 5-кратний оптичний зум. При цьому китайський виробник вже працює над смартфоном з 10-кратним оптичним зумом.