Ми досі не знаємо, як точно виглядатиме iPhone 12, який мають представити восени. Що відомо напевно, цього року революційно нового смартфона не буде. Експерти вважають, що дійсно інноваційний iPhone ми побачимо у 2022 році.

Зокрема, зміни торкнуться камер. Про це пише популярний аналітик Мінґ-Чі Куо у новому звіті. У ньому детально описав своє дослідження про те, які постачальники лінз співпрацюватимуть з Apple у найближчі роки, передає macrumors.com.

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Деталі

Аналітик прогнозує, що один із найкращих постачальників лінз у Південній Кореї – компанія Semco, та Sunny Optical, найкращий постачальник лінз в Китаї, увійдуть до ланцюжка поставок Apple у другій половині 2020 та у 2021 році.

Таким чином, вважає Куо, Semco надасть великий відсоток нових теле- фотооб’єктивів для Apple, який компанія втілить у iPhone 2022.

Як відомо, у 2016 році Apple однією з перших реалізувала в смартфоні телефото модуль з 2-кратним оптичним зумом. Однак, з того часу цей показник не збільшували.

У той же час багато її конкурентів скористалися цією ідеєю і пропонували пристрої зі значно кращим оптичним зумом. Huawei P30 Pro, наприклад, пропонує 5-кратний оптичний зум. При цьому китайський виробник вже працює над смартфоном з 10-кратним оптичним зумом.