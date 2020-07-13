В основному електросамокати оснащують літій-іонною батареєю, потужності якої в середньому вистачає на 3-4 години. Через це заряджати акумулятор доводиться 1-3 рази на день, в залежності від ємності батареї і необхідного часу користування самокатом.

При цьому важлива правильна експлуатація акумуляторної батареї і зарядного пристрою. В іншому випадку ресурс акумулятора витратиться швидше заявленого виробником часу.

Як правильно заряджати електросамокати: основні правила

Щоб уникнути проблем, потрібно враховувати такі фактори:

– Тип розетки, від якої відбувається заряджання.

– Зарядний пристрій, що використовується.

– Тривалість зарядки.

– Схема процесу.

Розглянемо кожен з пунктів докладніше.

Тип розетки, від якої відбувається заряджання

Насправді обмежень немає. Ви можете підключитися до будь-якої розетки, навіть через додатковий адаптер живлення. Головне, попередньо переконатися в справності розетки, щоб не сталося коротке замикання.

Якщо самокат розрядився під час прогулянки, ви можете заглянути в будь-яке кафе з розетками у відкритому доступі на чай або каву. Поки ви доп'єте напій, акумулятор зарядиться приблизно на 30%.

Зарядний пристрій, що використовується

Використовуйте оригінальний зарядний пристрій, яким засіб комплектувався. Якщо оригінальний адаптер поламався або загубився, замініть аналогом від того ж виробника.

Враховуйте два важливих моменти:

– Потужність і напруга нового адаптера повинні збігатися з відповідними характеристиками оригінального.

– Купуйте сертифіковані блоки живлення. Репліка може нашкодити подальшій працездатності акумулятора.

У магазинах також можна знайти універсальні зарядні пристрої. Перед покупкою проконсультуйтеся в сервісному центрі і переконайтеся, що універсальний адаптер безпечний саме для вашої батареї.

Тривалість зарядки

Скільки заряджати батарею електросамоката залежить від її ємності. В середньому, щоб поповнити запас енергії до позначки 80-100%, йде 1,5-2 години. Кількох годин вистачить, якщо у вас батарея на 5-7 AH, при ємності 30-35 AH знадобиться 4-5 годин.

Заряджати батарею на 100% необов'язково. Ви можете дочекатися, поки заряд дійде до рівня 50-80%, і знову вирушити в дорогу. Небажано часто заряджати електросамокат на 10-20%. Краще один раз почекати і відновити ресурс повністю.

Схема процесу

Правильну зарядку батареї проводять за такою схемою:

– Переконайтеся, що розетка і адаптер живлення сухі та чисті.

– Підключіть зарядний пристрій до мережі. Якщо на корпусі зарядки є індикація, то повинна загорітися зелена лампочка.

– Підключіть зарядний пристрій до електросамоката.

– Зачекайте мінімум годину, перш ніж знімати самокат з розетки. За цей час батарея повинна заряджати хоча б на 50%.

Якщо акумулятор розрядився під час прогулянки, ви можете зарядити його до рівня 25-30%, щоб дістатися додому, і вже там зайнятися повним відновленням ресурсу.

Не рекомендується спочатку вставляти зарядне в самокат, а потім в розетку. Якщо блок живлення вийде з ладу, це може спровокувати замикання і привести до поломки акумулятора.

Поширені запитання

1. Як часто заряджати акумулятор? Моделі з літій-іонним акумулятором бажано заряджати безпосередньо перед використанням. Наприклад, завтра ви плануєте покататися, тоді слід поставити гаджет на зарядку ввечері або рано вранці, поки будете збиратися.

2. Чи потрібно заряджати батарею взимку? Так, обов'язково, це допоможе тримати акумулятор в "тонусі" і продовжити термін його експлуатації. З огляду на те, що самокат буде зберігатися в вимкненому стані, повного заряду вистачить на 2-3 тижні. Тому кожні 2-3 тижні рекомендуємо діставати і заряджати пристрій на 100%.

3. Як зберегти заряд довше? Ми вже відзначили, що в середньому повністю зарядженої батареї вистачає на 3-4 години. Це час можна збільшити, якщо не включати габаритні вогні і головне освітлення, а також не підключати до самоката супутні гаджети.

4. Скільки циклів зарядів витримує батарея? Вона розрахована приблизно на 1000 циклів. Цикл – це розрядка до 0% і подальша зарядка до 100%. При дотриманні правил експлуатації міняти акумулятор не доведеться протягом 3-5 років.

5. Чи можна використовувати зарядний пристрій від ноутбука? В теорії можна, якщо адаптер підходить до вашого гнізда. На ділі краще користуватися тільки оригінальним адаптером. Крім того, потрібно враховувати, що при використанні адаптера з меншою вихідний силою струму час підзарядки може збільшитися в 2 рази.

6. Чи можна зарядити самокат від PowerBank? Ні, портативні зарядні пристрої не підійдуть, як мінімум через малу потужність.

Правила експлуатації акумулятора

Дотримуючись перерахованих нижче правила, ви зможете довше підтримувати акумуляторну батарею в хорошому робочому стані:

– Використовуйте оригінальний або рекомендований виробником зарядний пристрій. На який адаптер замінити оригінальний, можна дізнатися в сервісному центрі.

– При повній розрядці акумулятора краще заповнити рівень заряду до 95-100%.

– Як тільки індикація показує, що рівень заряду досяг 100%, відключайте адаптер від мережі живлення. Самокат не повинен бути увімкнений у розетку надмірно.

– Якщо електросамокат був вимкнений протягом місяця, але перед цим повністю заряджений, він втратить лише 30-35% енергії. Проте перед використанням краще довести рівень енергії до 100%.

– Новий, тільки куплений самокат зазвичай заряджений на 35-80%. Перед першим використанням перевірте і дозарядіть пристрій.

– Поверхня зарядного пристрою іноді нагрівається, це нормально. Слідкуйте, щоб блок не став надто гарячим. Нормальна температура – близько 60 ° C. Якщо припускаєте, що вона вище, вимкніть самокат від мережі живлення. Те ж саме потрібно зробити, якщо ви відчуваєте запах, характерний для пластику, що плавиться.

– Після розрядки до 0% поповнити запас енергії потрібно протягом 24 годин. Гаджет має залишатися підключеним до мережі мінімум 3 години.

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