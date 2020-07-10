В теорії злив води – завдання нескладне, а на практиці справи йдуть по-іншому. Особливо, якщо ви не знаєте, як сточити воду, а зробити це потрібно в терміновому порядку.

Відразу зауважимо, без вагомої причини виробники не рекомендують осушувати бак і довго залишати його порожнім. Особливо, якщо у вас модель з мокрим ТЕНом. Через контакт з повітрям, що заповнює резервуар для рідини, його стан може сильно погіршитися. Моделі з сухим ТЕНом стійкі до впливу повітря завдяки захисту спеціальним покриттям з кераміки. Проте, перед зливом переконайтеся, що в цьому є крайня потреба.

Як злити воду з бойлера: підготовка до процесу

Вимкніть пристрій від мережі електроживлення. Так ви виключаєте ризик травмонебезпечних ситуацій та короткого замикання. Наступним кроком припиніть подачу води з водопроводу, повернувши відповідний вентиль.

Залиште агрегат хоча б на пару годин вимкненим. Вода повинна повністю охолонути, якщо вона буде гарячою, то ви можете отримати опіки. Останній підготовчий крок – зняття трубок, що відповідають за подачу гарячої і холодної води. Тепер можна приступати безпосередньо до зливу. Розглянемо 3 нескладних способи.

1. Як злити воду з бойлера через запобіжний клапан

Якщо водонагрівальний прилад встановлений правильно, в ньому за замовчанням повинен бути запобіжний клапан для швидкого спуску рідини. Він знаходиться на штанзі перед отвором в резервуар для рідини або на холодній трубі.

В аварійних ситуаціях, наприклад, коли внутрішній тиск в резервуарі піднімається вище допустимих значень, вода зливається автоматично. Рекомендуємо щомісяця проводити перевірку запобіжного крана. Для цього поверніть його ручку і почекайте пару хвилин. За нормальних умов повинна рівною цівкою политись вода.

Якщо вода виходить слабо і нерівномірно або не проходить взагалі, канал засмітився і клапан не справляється зі своїм завданням. Спробуйте почистити канал. Після чистки злив води повинен відновитися. При сильному засмічуванні клапан, швидше за все, доведеться міняти.

Злив через клапан – найпростіший з варіантів і відбувається за схемою:

– Розмістіть під бойлером ємність, в яку поміститься вода з резервуару.

– Відкрийте вентиль.

– Дочекайтеся, поки рідина стече і знову закрийте його.

Після цього можна провести планову чистку від накипу, промити водонагрівач для усунення неприємного запаху або зробити інші необхідні маніпуляції.

2. Як осушити бак через отвір для холодної води

Зливного крана і клапана, що регулює його роботу, в конструкції може не бути. У такому випадку для зливу використовується отвір, призначений для відводу холодної води. Те ж саме стосується ситуації, коли клапан засмітився. Метод складніший, знадобиться додатковий інструмент – розвідний ключ.

Порядок дій такий:

– Проведіть підготовчі маніпуляції.

– Обов'язково закрийте кран для подачі гарячої води, інакше ризикуєте затопити приміщення.

– Поставте під бойлер ємність, в яку поміститься вода, яку зливаєте.

– Візьміть розвідний ключ і відкрутіть гайку, що сполучає клапан аварійного скидання з м'яким шлангом або комунікаційною трубою.

– Відкрутіть гайку, яка з'єднує скидний клапан і патрубок водонагрівача.

– Зніміть клапан для аварійного скидання рідини, за можливості промийте під великим напором, щоб позбутися засмічення.

– Відкрийте вентиль, який відповідає за подачу гарячої води. Це потрібно, щоб резервуар для рідини почав заповнюватися повітрям.

Відразу після відкриття останнього вентиля потече вода. Слідкуйте за швидкістю зливу. Якщо скидання рідини занадто активне, прикрутіть вентиль, який відповідає за подачу води гарячим краном. Залежно від обсягу накопичувального резервуара, повний спуск рідини займає 3-5 хвилин.

3. Як злити воду через отвори для шлангів

Останній варіант – спустити воду, використовуючи шланги. Це популярний спосіб в екстрених ситуаціях, оскільки він допомагає швидко впоратися із завданням. Вдаватися до цього варіанту рекомендуємо, якщо бойлер встановлений прямо над ванною. Контролювати швидкість і силу потоку тут не вийде.

Сам процес простий: відкрутіть і зніміть з вхідного отвору для подачі холодної і гарячої води шланги, а також повністю зніміть запобіжні клапани. Рідина з резервуара витече за 1-1,5 хвилини.

Як позбутися від залишків води

Водонагрівач, а точніше його конструкція, не дозволяє спустошити ємність на 100%. Щоб в резервуарі не залишилося води, його доведеться повністю розібрати. Роботу краще довірити майстру. Якщо ви зливаєте рідину, щоб почистити бойлер від накипу, і при цьому плануєте провести чистку самостійно, можна спробувати розібрати агрегат без допомоги фахівця.

Для цього точно дотримуйтесь інструкції:

– Зніміть декоративну кришку, що знаходиться в нижній частині бака.

– Притримуючи рукою кришку, від'єднайте дроти, що скріплюють сигнальну лампу і поверхню пристрою.

– Від'єднайте електричні дроти (сфотографуйте їх розташування, щоб без проблем зібрати конструкцію).

– Викриття фланець, що використовується в якості опори для ТЕНа. Для цього повільно повертайте фланець проти годинникової стрілки.

– За допомогою розвідного ключа звільніть всі гайки, які роблять конструкцію герметичною, але не викручуйте їх повністю.

– Дочекайтеся, поки витечуть залишки води.

– Розкрутіть гайки остаточно, зніміть і витягніть фланець.

– Обережно дістаньте назовні нагрівальний елемент. Слідкуйте, щоб ТЕН не контактував з поверхнею бака в процесі.

– Вилийте з ємності воду, що залишилася.

Після цього можна промити конструкцію, позбутися від накипу, запаху, що дратує, і заново зібрати. До речі, навіть якщо ви плануєте «законсервувати» бойлер на літо, виробники не рекомендують зливати воду до кінця. Для того, щоб уникнути появи корозії слід залишити трохи рідини на дні.