Нові роутери за замовчуванням запаролено. Спочатку розробники ставлять на пристрій базовий цифробуквенний код, який перед початком використання бажано змінити.

Базовий пароль вказують на корпусі виробу або в інструкції. Схема зміни пароля відрізняється в залежності від виробника роутера.

Як поміняти пароль на роутері TP-Link

TP-Link – один з найпопулярніших брендів, що випускають роутери. Перше, що потрібно для зміни пароля – перейти в інтернет-браузері за адресою 192.168.1.1. При цьому браузер краще відкривати з гаджета, який з'єднаний з маршрутизатором за допомогою кабелю.

Коли відкриється сторінка, виконайте наступні дії:

– Введіть базовий логін і пароль для переходу до налаштувань пристрою – admin і admin. Важливо вводити дані з маленької літери. Якщо ви раніше змінювали пароль, потрібно вказати останній варіант.

– Зліва відобразиться меню, де слід вибрати пункт "Бездротова мережа". Якщо сторінка відкриється англійською, пункт буде називатися "Wireless".

– Після відкриття нової вкладки перейдіть до розділу "Безпека бездротової мережі". В англомовній версії виберіть розділ "Wireless Security".

– Задайте пароль роутера в графі "Пароль" або "PSK Password", попередньо вказавши WPA2-PSK тип аутентифікації. Збережіть налаштування і користуйтеся новим кодом.

Щоб підключити пристрої, необхідно видалити на них старі дані бездротової мережі.

Міняємо пароль на моделях D-Link

Схема схожа на попередню. У пошуковому рядку знадобиться вбити адресу 192.168.0.1. За адресою з'явиться запит на базовий пароль і логін, тобто admin/admin або раніше змінений.

Далі слідуйте такому алгоритму:

– Перейдіть до пункту "Налаштувати вручну" і відкрийте вкладку "Розширені налаштування" – "Manual Setup".

– Відкрийте розділ "Бездротові мережі" – "Налаштування безпеки".

– У рядку "Ключ шифрування PSK" введіть новий пароль. Його довжина повинна складати мінімум 8 символів.

В кінці не забудьте зберегти зміни.

Зміна пароля на роутері Asus

На пристрої, підключеному до роутера по Wi-Fi або через кабель, відкрийте зручний для використання браузер. Перейдіть за адресою 192.168.1.1 і пройдіть ідентифікацію за допомогою стандартного логіна або пароля.

Для зміни пароля Wi-Fi роутера скористайтеся меню, розташованим з лівого боку. Відкрийте розділ "Додаткові налаштування" – "Бездротова мережа". У колонці праворуч відобразиться кілька рядків, в "Попередній ключ WPA" потрібно ввести новий пароль. На завершення збережіть налаштування.

Міняємо пароль на роутері Zyxel Keenetic

Дії будуть практично аналогічними попереднім. Для початку відкрийте в браузері сторінку з адресою 192.168.1.1 і клацніть на клавішу Enter на клавіатурі. Введіть логін admin і заданий за замовчуванням код – 1234, якщо до цього ви не міняли пароль.

Зліва знову відобразиться меню сторінки, на якому потрібно клікнути на вкладку "Меню Wi-Fi". Наступним кроком перейдіть до пункту "Безпека". У графі "Перевірка автентичності" задайте тип WPA-PSK/WPA2-PSK, а в "Ключ мережі" вкажіть нові дані. Натисніть на кнопку "Застосувати" в нижньому лівому кутку сторінки.

Зміна коду-доступу на роутерах інших виробників

Як поміняти пароль на Вай-Фай роутері, якщо у вас модель іншого виробника? Аналогічним способом. Зміна відбувається через спеціальну адресу, яку можна знайти в інструкції або на наклейці, що приклеєна до тильної сторони корпусу. Також адресу переходу можна дізнатися у провайдера або ж за допомогою підключеного комп'ютера.

Щоб дізнатися IP-адресу за допомогою комп'ютера, виконайте такі дії:

– Лівою кнопкою миші на іконку Wi-Fi сигналу на панелі завдань.

– Зі списку доступних пристроїв виберіть необхідне, наведіть на нього курсор миші і натисніть на кнопку "Стан" або "Властивості".

– Меню з необхідними налаштуваннями відкриється відразу або ж вам знадобиться додатково перейти в розділ "Відомості".

– У розділі шукайте графу з назвою "IPv4-адрес" або подібною. У рядку повинна міститися адреса, що складається з набору цифр, розділених на чотири блоки за допомогою крапки. Це і є адреса, за якою потрібно перейти в браузері і виконати дії, описані вище.

Обов'язково зберігайте налаштування і скидайте старий пароль на підключених пристроях для використання нового.

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