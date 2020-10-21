Відомий фотограф Остін Манн вже мав змогу протестувати роботу нового флагмана Apple – iPhone 12 Pro. Звичайно, найбільше його цікавила робота камери. Нагадаємо, виробник багато уваги звертає на фото та відеоможливості iPhone.

Фото, зроблені на iPhone 12 Pro, опублікувало видання 9to5mac.com. Остін Манн спеціалізується на туристичній фотографії, тож ми можемо побачити чимало знімків природи.

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Як розповів фотограф, отримавши iPhone 12 Pro він відправився у чергову подорож, і показав можливості камери смартфона в різних умовах освітлення, задіявши всі його модулі камери.

Що цікавого

Як зауважив Остін Манн, головним нововведенням у iPhone 12 Pro стала підтримка нічного режиму для надширококутного сенсора, а також поліпшення програмного забезпечення.

Як фотографує iPhone 12 Pro

Ще однією перевагою новинки фотограф називає функцію блокування експозиції, завдяки якій камера не повертається в автоматичний режим після кожного зробленого знімка.

Фотограф також випробував можливості сканера LiDAR, використавши його в умовах поганого освітлення. Як зауважує експерт, iPhone 12 Pro продемонстрував відмінну передачу кольору, різкість і швидкість фокусування.

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Загалом Манн вважає камеру iPhone 12 Pro "найзначнішим стрибком в комплектуючих всієї лінійки за останні роки".

Нагадаємо, iPhone 12 Pro з'явиться на українському ринку 30 жовтня. Його базова версія буде коштувати 36 999 гривень.