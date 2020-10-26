Ні для кого не секрет, що великі компанії збирають різноманітні дані про користувачів, щоб рекомендувати їм персоналізований контент і, звичайно ж, релевантну рекламу. Аналітики компанії Clario, що спеціалізується на кібербезпеці, опублікували рейтинг мобільних додатків, які збирають найбільше особистої інформації про користувачів.

Аналітики Clario враховували не дані cookie, які використовуються додатками і сайтами для надання цільової реклами, а реальну інформацію, яку розробники знають або хочуть знати про користувачів.

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Яку інформацію збирають додатки

Додатки збирають таку інформацію про користувача, як вік, стать, ім'я, сексуальну орієнтація, релігійні уподобання, домашню адресу, улюблені місця, хобі, посаду на роботі, зарплата і навіть фізичні дані на зразок ваги, зросту та інформації про здоров'я.

Як з'ясувалося, більше за всіх інших інформації про користувачів збирає Facebook. Соціальна мережа Марка Цукерберга збирає 70,59% персональних даних. Виняток – фізіологічні показники, фінансові та деякі інші дані. На другому місці розташовується Instagram з 58,82%, а на третьому – популярний сервіс знайомств Tinder з 55,88%.

Дивно, але з усіх сервісів Google у рейтинг потрапили тільки "Карти" з 20,59%. Навіть Ikea і Netflix знають про користувачів більше – 23,53% і 26,47% відповідно. Це дивно ще й тому, що браузер Google Chrome відомий своїми невгамовними апетитами щодо користувацької інформації – він збирає дані навіть у режимі "Інкогніто". Ще ж і надто, навіть коли ви вручну вимкнете відслідковування у налаштуваннях Google Chrome не перестане стежити за вами.

Повний перелік додатків, які збирають найбільше інформації про користувача



Ці додатки хочуть знати про вас усе / Фото clario