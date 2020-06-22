Які пристрої отримають iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur і watchOS 7
В рамках презентації WWDC 2020 Apple представила низку важливих оновлень, включаючи iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur і watchOS 7. Але хто ж зможе користуватися новими системами? Публікуємо список ґаджетів.
24 канал стежив за презентацією та вибрав найважливіші моменти. Варто відразу зазначити, що операційні системи стануть доступні для розробників з 22 червня. Публічні версії варто чекати в липні, а реліз восени.
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iOS 14
Як і обіцяли чутки, нову версію iOS отримають ті ж пристрої, які встигли отримати iOS 13. А це:
- iPhone SE (2020)
- iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max
- iPhone XS / XS
- Max iPhone
- XR iPhone
- X iPhone 8 / 8 Plus
- iPhone 7 / 7 Plus
- iPhone 6S / 6S Plus
- iPhone SE
- iPod touch (7-го покоління)
iPadOS 14
З ОС для iPad ситуація аналогічна. Перелік моделей виглядає наступним чином:
- iPad Air 2 і новіше
- iPad Pro (всі моделі)
- iPad 5-го покоління і новіше
- iPad mini 4 і новіше
macOS Big Sur
Два роки варто чекати переходу на нові процесори Apple Silicon. А поки доведеться користуватися тим що є і оновляюватися. Перелік:
- MacBook 2015 і новіше
- MacBook Air 2013 і новіше
- MacBook Pro 2013 і новіше
- Mac mini 2014 і новіше
- iMac 2014 і новіше
- iMac Pro 2017 і новіше
- Mac Pro 2013 і новіше
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watchOS 7
Зі списку моделей видаляйте Series 1 і Series 2 – вони не отримають оновлення. Підтримуються моделі Apple Watch Series 3 і новіше.