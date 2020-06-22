В рамках презентації WWDC 2020 Apple представила низку важливих оновлень, включаючи iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur і watchOS 7. Але хто ж зможе користуватися новими системами? Публікуємо список ґаджетів.

24 канал стежив за презентацією та вибрав найважливіші моменти. Варто відразу зазначити, що операційні системи стануть доступні для розробників з 22 червня. Публічні версії варто чекати в липні, а реліз восени.

Не пропустіть Apple представила нову iOS 14: що змінилося в ОС для iPhone

iOS 14

Як і обіцяли чутки, нову версію iOS отримають ті ж пристрої, які встигли отримати iOS 13. А це:

iPhone SE (2020)

iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max

iPhone XS / XS

Max iPhone

XR iPhone

X iPhone 8 / 8 Plus

iPhone 7 / 7 Plus

iPhone 6S / 6S Plus

iPhone SE

iPod touch (7-го покоління)

iPadOS 14

З ОС для iPad ситуація аналогічна. Перелік моделей виглядає наступним чином:

iPad Air 2 і новіше

iPad Pro (всі моделі)

iPad 5-го покоління і новіше

iPad mini 4 і новіше

macOS Big Sur

Два роки варто чекати переходу на нові процесори Apple Silicon. А поки доведеться користуватися тим що є і оновляюватися. Перелік:

MacBook 2015 і новіше

MacBook Air 2013 і новіше

MacBook Pro 2013 і новіше

Mac mini 2014 і новіше

iMac 2014 і новіше

iMac Pro 2017 і новіше

Mac Pro 2013 і новіше

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watchOS 7

Зі списку моделей видаляйте Series 1 і Series 2 – вони не отримають оновлення. Підтримуються моделі Apple Watch Series 3 і новіше.