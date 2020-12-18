Які смартфони Xiaomi оновляться до MIUI 13: список
Свою фірмову оболонку MIUI 12 Xiaomi випустила у квітні цього року. Нове 13-те покоління принесе користувачам більше нових функцій, зокрема з'явиться новий режим взаємодії з меню вимкнення, який повністю відрізняється від MIUI 12.
В мережі вже з'явився перелік смартфонів Xiaomi, які точно отримають MIUI 13, повідомляє Igeekphone.
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Смартфони, що отримають MIUI 13
Джерело опублікувало список смартфонів Xiaomi і Redmi, що отримають MIUI 13:
- Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro,
- Mi MIX 2,
- MIX 2S,
- Mi 10 Ultra,
- Redmi K30 5G,
- K30 Supreme,
- K30S Supreme,
- Redmi K30 4G,
- Redmi K30 Pro,
- Redmi K20,
- Redmi K20 Pro,
- Redmi 8,
- Redmi 8A,
- Redmi 9A,
- Redmi 7A,
- Redmi K30,
- Redmi 6,
- Redmi 6 Pro,
- Redmi 6A,
- Redmi 5,
- Redmi 5A,
- Redmi 4,
- Redmi Note 8,
- Redmi Note 8 Pro,
- Redmi Note 6 Pro,
- Redmi Note 5,
- Redmi Note 5 Pro,
- Redmi note 4.
Що нового у MIUI 13
Зміни торкнуться режиму взаємодії з меню вимкнення. Після тривалого натискання кнопки живлення на цей раз в правій частині екрана відобразиться смужка. Користувач може провести пальцем вгору і вниз, щоб вибрати перезавантаження або вимикання.
На відміну від традиційних "вибери і натисни", меню вимкнення MIUI 13 має ковзаючу конструкцію.
Також оболонка MIUI 13 принесе поліпшення щодо камери, розумного будинку, часу роботи без підзарядки тощо. Крім того, мають покращити захист і безпеку даних.
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