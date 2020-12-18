Свою фірмову оболонку MIUI 12 Xiaomi випустила у квітні цього року. Нове 13-те покоління принесе користувачам більше нових функцій, зокрема з'явиться новий режим взаємодії з меню вимкнення, який повністю відрізняється від MIUI 12.

В мережі вже з'явився перелік смартфонів Xiaomi, які точно отримають MIUI 13, повідомляє Igeekphone.

Цікаво AnTuTu представила свіжий рейтинг смартфонів в категорії "топ за свої гроші"

Смартфони, що отримають MIUI 13

Джерело опублікувало список смартфонів Xiaomi і Redmi, що отримають MIUI 13:

Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro,

Mi MIX 2,

MIX 2S,

Mi 10 Ultra,

Redmi K30 5G,

K30 Supreme,

K30S Supreme,

Redmi K30 4G,

Redmi K30 Pro,

Redmi K20,

Redmi K20 Pro,

Redmi 8,

Redmi 8A,

Redmi 9A,

Redmi 7A,

Redmi K30,

Redmi 6,

Redmi 6 Pro,

Redmi 6A,

Redmi 5,

Redmi 5A,

Redmi 4,

Redmi Note 8,

Redmi Note 8 Pro,

Redmi Note 6 Pro,

Redmi Note 5,

Redmi Note 5 Pro,

Redmi note 4.

Що нового у MIUI 13

Зміни торкнуться режиму взаємодії з меню вимкнення. Після тривалого натискання кнопки живлення на цей раз в правій частині екрана відобразиться смужка. Користувач може провести пальцем вгору і вниз, щоб вибрати перезавантаження або вимикання.

На відміну від традиційних "вибери і натисни", меню вимкнення MIUI 13 має ковзаючу конструкцію.

Також оболонка MIUI 13 принесе поліпшення щодо камери, розумного будинку, часу роботи без підзарядки тощо. Крім того, мають покращити захист і безпеку даних.