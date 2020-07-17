Які соцмережі найпопулярніші в окремих областях України – цікава інфографіка
Мобільний оператор Vodafone оприлюднив цікавий рейтинг використання соцмереж та месенджерів та соціальних мереж в окремих областях України. Цікаво, що популярність цих сервісів істотно відрізняється, залежно від регіону.
Для ілюстрації Vodafone розбив месенджери на окремі кольори:
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- Viber – бузковий,
- WhatsApp – зелений,
- Telegram – блакитний,
- Instagram – вишневий,
- Facebook – синій,
- YouTube – червоний,
- TikTok – чорний,
- Likee – рожевий,
- Snapchat – жовтий.
Найпопулярніші соцмережі і месенджери
Як свідчить рейтинг, Viber найактивніше користуються на Одещині. В Херсонській області зафіксували найбільшу кількість активних користувачів WhatsApp. А от Telegram найактивніше використовують на Київщині.
Які соцмережі найпопулярніші в окремих областях України / Vodafone
Instagram стала найпопулярнішою соцмережою на Рівненщині. Facebook найчастіше використовують у Вінницькій області.
Найбільш активні користувачі мережі YouTube живуть у Житомирській області. Окрім того, на Житомирщині є і найпалкіші любителі мережі TikTok.
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А от шанувальники іншої молодіжної соцмережі Likee переважно живуть у Дніпропетровській області. Волинська область стала лідером за кількістю споживання додатка Snapchat.
Рейтинг оператор сформував на основі аналізу середнього обсягу трафіку сервісу на кожного користувача, який мешкає у конкретному регіоні.