Мобільний оператор Vodafone оприлюднив цікавий рейтинг використання соцмереж та месенджерів та соціальних мереж в окремих областях України. Цікаво, що популярність цих сервісів істотно відрізняється, залежно від регіону.

Для ілюстрації Vodafone розбив месенджери на окремі кольори:

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Viber – бузковий,

WhatsApp – зелений,

Telegram – блакитний,

Instagram – вишневий,

Facebook – синій,

YouTube – червоний,

TikTok – чорний,

Likee – рожевий,

Snapchat – жовтий.

Найпопулярніші соцмережі і месенджери

Як свідчить рейтинг, Viber найактивніше користуються на Одещині. В Херсонській області зафіксували найбільшу кількість активних користувачів WhatsApp. А от Telegram найактивніше використовують на Київщині.

Які соцмережі найпопулярніші в окремих областях України / Vodafone

Instagram стала найпопулярнішою соцмережою на Рівненщині. Facebook найчастіше використовують у Вінницькій області.

Найбільш активні користувачі мережі YouTube живуть у Житомирській області. Окрім того, на Житомирщині є і найпалкіші любителі мережі TikTok.

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А от шанувальники іншої молодіжної соцмережі Likee переважно живуть у Дніпропетровській області. Волинська область стала лідером за кількістю споживання додатка Snapchat.

Рейтинг оператор сформував на основі аналізу середнього обсягу трафіку сервісу на кожного користувача, який мешкає у конкретному регіоні.