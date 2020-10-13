Непевні часи, які ми нині переживаємо, не привід полишати звичну фізичну активність. Навпаки – вони мають спонукати більше займатися спортом або й взагалі розпочинати з нуля. Зрештою, спорт позитивно впливає не тільки на зовнішній вигляд, а й на загальний стан здоров'я.

Де б ви не займалися – вдома, на свіжому повітрі, у спортклубі – смарт-годинник Huawei Watch GT 2 Pro розширює ваші можливості й підтримує понад 100 спортивних режимів для відстеження прогресу. Власне, як обрати активність, котра найбільше підходить саме вам?

Фізична активність корисна для загального стану здоров’я: вона знижує кров'яний тиск, поліпшує кровообіг, спалює калорії та – в довгостроковій перспективі – продовжує життя. А ще спорт може стати чудовим засобом для саморозвитку, хобі, способом збільшення кола друзів.

Проте деяким людям складно почати займатися спортом або підтримувати достатню мотивацію до занять протягом тривалого періоду часу. Причина може бути доволі простою – цей вид фізичної активності просто їм не підходить.

Отож, як обрати активність, яка найбільше пасує саме вам?

Розмірковуючи про види спорту, зважайте на такі фактори.

Ви командний гравець чи самотній вовк?

Командні види спорту (волейбол, футбол, баскетбол тощо) вимагають співпраці, спілкування, а іноді й демонстрації лідерських якостей. Деякі види тренувань – наприклад, фітнес – можуть проходити в групі, але кожен конкретний учасник не залежить від інших людей. Подумайте, можливо, ви почуватиметеся якнайкраще, наодинці долаючи 30-й кілометр на пробіжці в парку.

Яка у вас статура й наскільки ви витривала людина?

Як аматор ви можете займатися будь-яким видом спорту, проте є заняття, що ліпше підходять для вашого тіла. Якщо ви невисокого зросту, то малоймовірно, що баскетбол стане вашою улюбленою дисципліною. Хоча, якщо це ваша мрія, то не здавайтеся: ви можете стати непоганим плеймеркером. Зрештою, зріст одного з найвідоміших гравців НБА Магсі Богза, який псував нерви самому Майклу Джордану, становить 160 см – що досі є рекордом для американської Національної баскетбольної асоціації.

Також варто задуматися про те, наскільки ви здатні витримувати біль і який саме? Чи підходить вам перевантаження м'язів або перебої з диханням? А якщо вас вдарить м'яч? Як щодо падінь на різні види поверхонь (трава на футбольному полі, підлога на баскетбольному майданчику, м'який татамі в дзюдо)? Чи можете ви взаємодіяти з тілами інших і наскільки це може бути некомфортно для вас?

Скільки коштів ви готові витратити?

Для деяких видів спорту необхідне спеціальне обладнання або певна локація, тоді як для інших достатньо кросівок чи абонемента в спортзал. Проте, якщо спорт вашої мрії вимагає певних витрат, ви завжди можете заощадити, придбавши обладнання, що було у вжитку, або взявши його напрокат.

Біжимо за здоров’ям

Біг – одне з найпопулярніших нині занять. Він стимулює і зміцнює серцево-судинну систему. Одне з досліджень показало, що в людей, які регулярно бігають, ризик смерті від серцево-судинних захворювань знижується на 30%. Зовсім не обов'язково бути марафонцем – для перших позитивних результатів достатньо бігати в помірному темпі 50 хвилин на тиждень. Біг також є хорошим способом зняти стрес і допомагає ефективно худнути.

Бажаєте додати щось новеньке? Спробуйте біг із перешкодами або пересіченою місцевістю. З іншого боку, якщо ви не відчуваєте себе готовим до бігу, спробуйте багато ходити – не менше 10 000 кроків на день.

Що б ви не обрали, розумний годинник Huawei Watch GT 2 Pro має понад 10 різних бігових тренувань, створених з урахуванням наукових знань та за допомогою професіоналів. Пристрій завжди підкаже вам, куди рухатися – і в спортивному, і в буквальному сенсі, а також точно порахує кількість кроків.

Нехай сніжить

Наближається зима, а з нею і час зимових розваг. Новий режим катання на гірських лижах чи сноуборді в Huawei Watch GT 2 Pro може відслідковувати майже все: швидкість, відстань, траєкторію, перепад висот, максимальний ухил, а також частоту серцевих скорочень, насичення крові киснем і багато іншого. Завдяки чітким голосовим нагадуванням годинник допоможе тримати правильну поставу, поки ви будете насолоджуватися засніженими вершинами.

Спортзал без тренажерів

Так, йдеться про тренажерний зал, проте не той, до якого ми звикли – зі штангами та гантелями. Спортзал на свіжому повітрі – от що актуально. Якщо ви цінуєте здоровий спосіб життя, хочете мати чудовий вигляд і намагаєтеся проводити більше часу поза приміщеннями, вам варто спробувати тренування просто неба.

Оскільки калістеніка, тобто гімнастичні вправи з використанням лише ваги власного тіла, базована на природних рухах, вона не так навантажує м'язи, суглоби й сухожилля, як вправи з тренажерами чи додатковою вагою. До того ж під час тренувань ви не ізолюєте окремі групи м'язів, як це часто буває з тренажерами. Натомість працює кілька груп м'язів одночасно, а це значно ускладнює перевантаження певної ділянки тіла або її травмування.

Менше драми, більше йоги

Йога допомагає розслабитися і тілу, і розуму, тому вона ідеально підходить тим, хто перенапружується на роботі й живе в постійному русі. Завдяки йозі тіло стане сильнішим, пружним і гнучким, а це автоматично зробить його менш схильним до травмувань. А ще регулярні заняття поліпшать фігуру та навіть виправлять неправильну поставу. Асани виконуються з навмисно витягнутим хребтом, що збільшує відстань між хребцями та знижує тиск на міжхребетні диски.

Залежно від власних потреб, завжди можна вибрати один із багатьох різновидів йоги. Інь, кундаліні, віньяса, аєнгар, хатха, аштанга чи, можливо, бікрам-йога? Вибір за вами.

Отримайте персонального смарттренера

Незалежно від того, яку активність ви збираєтеся обрати або скільки з видів спорту хочете спробувати, щоразу поруч буде Huawei Watch GT 2 Pro. Він відстежуватиме ваші рухи, збиратиме дані й даватиме поради. Цей флагманський розумний годинник допоможе вам на шляху до активного життя, адже він має понад 100 режимів тренувань, включно з двома абсолютно новими для серії GT – "Гольф" і "Лижі". Huawei Watch GT 2 Pro відстежує частоту серцевих скорочень, насичення крові киснем, якість сну та рівень стресу 24/7. З ним ви зможете легко й щодня контролювати своє здоров'я і навіть підвищувати продуктивність за рахунок індивідуальних порад щодо здоров'я чи сну, які відображаються на екрані пристрою. До того ж розумний годинник вирізняється тривалим часом автономної роботи – до двох тижнів, так що ніщо не завадить вам вести спортивний спосіб життя, стежити за прогресом і вдосконалюватися.

Все ще не впевнені, що обрати? Спробуйте всі, один за іншим: пілатес, теніс, танці, лижі, єдиноборства, велоспорт, бодібілдинг, танець на пілоні, верхова їзда, аеробіка чи екстремальні види спорту – Huawei Watch GT 2 Pro моніторить все!

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