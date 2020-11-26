З початку пандемії бізнес все активніше інтегрує сервіси в інтернет. Це пов'язано і з купівельною поведінкою українців, як теж купують онлайн та шукають в мережі різного роду послуги.

Що найактивніше замовляли українці в інтернеті 24 каналу повідомили в онлайн-сервісі замовлення послуг Kabanchik.ua.

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Експерти сервісу проаналізували замовлення українців та з'ясували, які послуги та фахівців вони замовляли в мережі та скільки готові за них платити.

Кого шукали в інтернеті

Найчастіше шукали автоінструкторів. У порівнянні з минулим роком, їх затребуваність зросла на 45%. Це пояснюється тим, що багато українців побоюються введення восени жорсткого карантину та обмеження роботи громадського транспорту, тому вчаться водити машину заздалегідь.

З вересня по листопад на послуги репетиторів було створено 3 тисячі замовлень, що на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року та на 90%, ніж за останні два місяці літа.

Попит на онлайн-викладачів зі шкільних предметів зріс на 34%. В основному їх шукають для підготовки до ЗНО, а також, щоб допомогти учням підтягнути знання з однією з шкільних дисциплін. Незважаючи на популярність, середній чек в категорії просів на 33% – 660 гривень.

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Восени у майстрів по ремонту великої побутової техніки було 15 тисяч замовлень. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середній чек виріс на 17% – 440 гривень.

В умовах невизначеності українці не поспішають витрачати гроші – між покупкою нової техніки та ремонтом старої як правило обирають другий варіант.

Які послуги замовляли

Найчастіше фахівців наймали, щоб відремонтувати бойлери, холодильники, пральні та посудомийні машини. Всього на послуги майстрів по ремонту великої побутової техніки за перші два місяці осені українці витратили майже 7 мільйонів гривень – на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Більше роботи i у фахівців з меблів. Попит на ремонт, складання, перетяжку, виготовлення та реставрацію меблів виріс на 23%. Незважаючи на ажіотаж, середній чек за послуги не змінився – 1220 гривень.

Попит на будівельні послуги у порівнянні з минулим роком зріс на 10%, але середній чек залишився на рівні минулого року – 4700 гривень.

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Восени українці найчастіше шукали фахівців в категорії "домашній майстер" – 20 замовлень. Однак цей показник лише на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У цій категорії найбільш затребувані послуги сантехніків, електриків та "чоловіків на годину" – майстрів по рішення дрібної роботи по дому: встановити полку, зібрати диван або повісити жалюзі. Таких фахівців наймають, щоб делегувати рутинні завдання по дому i заощадити час для сім'ї та друзів.