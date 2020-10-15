Під час презентації нової лінійки смартфонів iPhone 12 Apple назвала офіційні ціни на новинки в США. Однак, в різних країнах офіційна вартість iPhone може сильно відрізнятись.

Так, найдорожче iPhone 12 буде коштувати в Індії. Про це каже дослідницька компанія Statista, передає Mydrivers.

Ціни в різних країнах були переведені в долари США за курсом на 14 жовтня 2020 року. Враховували офіційні ціни на iPhone 12 і iPhone 12 Pro, які оснащені 128 ГБ незалежної флеш-пам'яті.

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Як свідчить дані експертів Statista, iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Індії будуть продаватися за 1158 і 1636 доларів відповідно.

Ціна iPhone 12 та iPhone 12 Pro в різних країнах / Інфографіка Statista

А от найдешевше новинки обійдуться для користувачів із США – ціна iPhone 12 і iPhone 12 Pro складе 943 і 1071 долар відповідно.

На другому місці за дороговизною новинок – Франція. Там iPhone 12 і iPhone 12 Pro коштуватимуть 1126 та 1361 долар.

А на третій позиції – Німеччина. там iPhone 12 можна купити за 1085 доларів, а Pro-версію за 1314 доларів.

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Україна в рейтинг не потрапила, адже в нас немає офіційних Apple Store. Однак, українські рітейлери вже назвали попередню вартість новинок.