В якій країні iPhone 12 найдорожчий, а в якій – найдешевший; цікава інфографіка
Під час презентації нової лінійки смартфонів iPhone 12 Apple назвала офіційні ціни на новинки в США. Однак, в різних країнах офіційна вартість iPhone може сильно відрізнятись.
Так, найдорожче iPhone 12 буде коштувати в Індії. Про це каже дослідницька компанія Statista, передає Mydrivers.
Ціни в різних країнах були переведені в долари США за курсом на 14 жовтня 2020 року. Враховували офіційні ціни на iPhone 12 і iPhone 12 Pro, які оснащені 128 ГБ незалежної флеш-пам'яті.
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Як свідчить дані експертів Statista, iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Індії будуть продаватися за 1158 і 1636 доларів відповідно.
Ціна iPhone 12 та iPhone 12 Pro в різних країнах / Інфографіка Statista
А от найдешевше новинки обійдуться для користувачів із США – ціна iPhone 12 і iPhone 12 Pro складе 943 і 1071 долар відповідно.
На другому місці за дороговизною новинок – Франція. Там iPhone 12 і iPhone 12 Pro коштуватимуть 1126 та 1361 долар.
А на третій позиції – Німеччина. там iPhone 12 можна купити за 1085 доларів, а Pro-версію за 1314 доларів.
До теми iPhone 12: характеристики і ціна довгоочікуваних флагманів Apple
Україна в рейтинг не потрапила, адже в нас немає офіційних Apple Store. Однак, українські рітейлери вже назвали попередню вартість новинок.
- iPhone 12 mini – від 22 999 гривень;
- iPhone 12 – від 25 999 гривень;
- iPhone 12 Pro – від 36 999 гривень;
- iPhone 12 Pro Max – від 41 999 гривень.