Глава Tesla збирається залучити найталановитіших фахівців, доручивши їм самим розробити електромобіль для Європи. Швидше за все, це буде щось компактне.

За словами Маска Gigafactory під Берліном радикально змінить автопромисловість. Спочатку стало відомо, що там буде створений інженерний та дизайнерський центр. Тепер Маск розповів дещо про майбутню модель і пояснив, що її додаткова функція – привернути нових талановитих співробітників з Європи, пише Electrek.

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Я думаю, там багато талантів, талановитих дизайнерів та інженерів з Європи. І багато хто з кращих хочуть працювати там, де вони зможуть робити щось оригінальне. Вони не хочуть просто створювати європейські версії чогось, що було розроблено у Каліфорнії. Так що, я думаю, для залучення найталановитіших важливо дати їм розробляти оригінальний дизайн,

– заявив Маск.

Tesla дійсно прикладає масу зусиль для того, щоб сподобатися інженерам. У Штатах ця компанія стала № 1 за привабливістю для майбутньої роботи серед студентів інженерних вузів, якщо вірити масштабному опитуванню, проведеному аналітиками Universum Global. На другому місці – SpaceX, потім йдуть Lockheed Martin, Google та Boeing.

Нова Tesla

Що стосується нового електрокара в модельному ряді компанії, то це буде компактний автомобіль. Про це Маск розповів у свіжому інтерв'ю, – "можливо, хетчбек або щось подібне. Щось, що відповідає бажанням і звичкам жителів цього регіону".



Концепт Tesla

На думку Маска, на відміну від американців, європейці віддають перевагу компактнішим автівкам. Тож майбутня Tesla справді може виявитися комфортним хетчбеком орієнтованим на європейський ринок.