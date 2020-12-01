2020 рік став непростим для бізнесу по всьому світу. Чимало викликів відчув і світ технології. Та, разом з тим, ми мали змогу спостерігати і за дуже важливими і навіть історичними подіями.

Техно 24 пропонує читачам долучитись до голосування та обрати подію, яку дійсно можна вважати історичним рішенням.

Цікаво Чи безпечна Дія: Мінцифри запропонує хакерам "зламати" додаток за винагороду

Запуск Дія

Цей сервіс, безумовно, істотно спростив життя українцям. Його презентація відбулась у лютому. Тоді представили мобільний додаток, в якому зараз доступні е-паспорт (закордонний і ID), посвідчення водія, податковий номер, статус внутрішньо переміщеної особи, свідоцтво про народження та інші важливі документи.

У квітні презентували ще й веб-версію Дії. Це сервіс, де теж доступні чимало послуг, наприклад, відкриття ФОП, єМалятко, реєстр будівельної діяльності та багато іншого.

SpaceX відправила астронавтів на МКС

30 травня компанія SpaceX здійснила історичну подію! Вперше в історії приватна компанія відправила приватний космічний корабель з астронавтами до Міжнародної космічної станції та успішно провела стикування.

Американці Роберта Бенкена та Дугласа Герлі вперше за 9 років відправилися у космос з американської землі на кораблі власного виробництва. Згодом SpaceX відправила на МКС першу регулярну місію з Crew-1 з 4-ма астронавтами на борту. Це відбулося 11 листопада.

Вихід нових Xbox Series X/S та PlayStation 5

Нове покоління консолей вже прийшло в будинки багатьох геймерів по всьому світу. Компанії Sony та Microsoft випустили чергові версії своїх приставок PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

На старті продажів компанії геймери зіткнулися з проблемою дефіциту консолей, особливо це стосується PlayStation 5. Приставки дісталися лише тим, хто оформив попереднє замовлення, однак Sony запевнила, що найближчим часом вирішить цю проблему

Хакерська атака на Twitter

У липня трапилась подія, котра могла закінчитись серйозним міжнародним скандалом. Хакери отримали доступ до акаунтів багатьох відомих людей, зокрема, зірок та політиків. Від їхнього імені почали з'являтися пости, де вони пропонували перекинути їх гроші, а у відповідь їм повернуть вдвічі більше.

Далі стало відомо, що хакери ще отримали доступ до приватних повідомлень цих людей. Внутрішнє розслідування Twitter показало, що доступ до конфіденційної інформації хакери отримали зсередини компанії

Презентація чіпа Neuralink

У серпні стартап Neuralink Ілона Маска презентував друге покоління чіпа для зв'язку мозку з комп'ютером за останній рік. Роботу чіпа протестували на свинях.

До теми Маск покаже мозковий чип Neuralink через кілька днів: проєкт зіткнувся з труднощами

Головне завдання Neuralink – це об'єднання мозку з комп'ютером. В першу чергу це може покращити життя паралізованих людей. Однак в подальшому пристрій зможе допомогти вирішити безліч неврологічних проблем, від втрати пам'яті до інсультів, а також контролювати здоров'я користувачів і попереджати про наближення серцевого нападу.