Десятки іменитих автомобільних брендів планують експансію на ринок електрокарів. На думку Yamaha, існують альтернативні технології, що дозволяють не тільки домогтися нульових викидів, але і збільшити ККД двигуна. Зовсім недавно японська компанія показала концепт мотоцикла, який приводиться в дію за рахунок рідинного приводу.

Ще у 2016 році Yamaha стала спонсором наукового проєкту, який з часом переріс в концепцію мотоцикла з рідинним приводом, розповідає Motorbike Writer.

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Згідно з отриманою інформацією, японський виробник має намір випустити перший робочий прототип. Також Yamaha показала концептуальну модель байка, розповівши про принцип роботи нової технології.



Концепт моделі байка на водяному приводі

Як повинна працювати модель

Головна ідея полягає в заміні громіздкого ланцюгового приводу тонкими трубками з водою. Передбачається, що рідина за допомогою лопатей зможе обертати головне колесо. Вода приводиться в рух електронасосом і циркулює по замкнутій системі. При бажанні можна використовувати будь-яку відповідну по фізичних і хімічних характеристик рідину.



Наразі такий байк – лише концепт

Раніше австралійська компанія Azaris вже показала схожу технологію з ККД 98%, але через різні проблем не змогла вийти на комерційний ринок. Тоді стверджувалося, що рідинний привід мав крутний момент з миттєвою реакцією і був сумісний з різними видами моторів.

Можливо, Yamaha вирішила основні проблеми технології, що дозволить створити діючий прототип байка з рідинним приводом.