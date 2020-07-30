Yamaha відома не лише як виробник мотоциклів, звукового обладнання, споживчої електроніки і музичних інструментів. Так, один з підрозділів компанії спеціалізується на розробці велосипедів. Черговою новинкою японського бренду стала лінійка гірських велосипедів, оснащених додатковим електроприводом і мікрокомп'ютером.

Моделі Yamaha YDX-MORO і YDX-MORO Pro призначені для вибоїстих доріг та гірських стежок, повідомляє slashgear. В ролі двигуна для велосипедів компанія обрала систему E-bike PW-X2, здатну істотно полегшити зусилля, яке необхідно докладати під час підйому крутими схилами.

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Можливості електровелосипеда

Мікрокомп'ютер дає змогу вибрати один з п'яти режимів роботи системи PW-X2: "Еко", "Стандартний", "Високий" і MTB забезпечують крутіння колеса на рівні 120 обертів в хвилину, а при виборі EXPW активується режим підвищеної тяги – 170 оборотів в хвилину.

Особливістю другого покоління системи PW-X стало використання черв'ячної передачі, яка, за словами інженерів Yamaha, сприяє суттєвому зниженню шуму. Додатково PW-X2 отримав режим Walk Assist, який забезпечує незначне збільшення потужності при їзді по нерівній або вибоїстій дорозі.

Також виробник передбачив оснащення велосипедів датчиками кута і системою Quad Sensor, автоматично коректує швидкість обертання приводу відповідно до частоти обертання педалей і кута нахилу дороги для забезпечення максимального крутного моменту.

Фото електровелосипедів Yamaha

YDX-MORO побудований на базі подвійний рами з двома стійками. Літій-іонний акумулятор ємністю 500 Втч розміщений в нижній частині велосипеда і закритий спеціальним жорстким каркасом. У велосипедах також використовується підвіска Horst Link. Обидві моделі надійдуть у продаж в серпні.