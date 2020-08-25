Російська компанія Яндекс вирішила повністю евакуювати свій офіс у Мінську. Частина співробітників виїхала до Росії, а тих, хто відмовився покидати країну, евакуювали з Мінська в заміські будинки.

Про це пише видання The Bell, посилаючись на власні джерела. Загалом в білоруському офісі Яндекса працює близько 300 осіб.

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Для вирішення цієї проблеми в компанії діє спеціальний оперштаб: він допомагає з питаннями безпеки місцевих співробітників, а також надає юридичну допомогу.

Причина

На такий крок у компанії пішли після обшуків силовиків, які пройшли в офісі 13 серпня. Тоді в офіс прийшли люди в чорному одязі і зі зброєю в руках, що представилися співробітниками управління МВС. Такі ж обшуки відбувались і в офісі Uber.

Як кажуть джерела, силовики хотіли отримати доступ до сервісу "Таксі". та в компанії запевнили, що не надали цієї інформації.

"Під час обшуку жодне обладнання, дані або документи передані не були", – заявили у пресслужбі Яндекс.

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До речі, раніше про закриття офісу у Мінську заявила компанія Rakuten Viber. Причиною рішення стали обшуки і Яндексі та Uber, а також арешт двох співробітників Viber.