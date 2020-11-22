Вслід за Європейським Союзом та Китаєм тестування цифрової валюти розпочне і Японія. Проте цим займуться приватні фірми та банківські установи, а не держава.

Експеримент розпочнуть вже в наступному році, пише usnews.

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Що відомо

У наступному році більше 30 великих японських фірм почнуть експерименти з випуску загальної приватної цифрової валюти для просування цифровізації в одній з країн світу, які найбільше люблять готівку.

Група, що складається з трьох найбільших банків Японії, а також брокерських і телекомунікаційних компаній, комунальних підприємств і роздрібних торговців, проведе експерименти з випуску цифрової валюти, яка буде використовувати загальну платформу розрахунків.

У Японії багато цифрових платформ, жодна з яких не є достатньо великою, щоб перевершити готівкові платежі,

— сказав Хіромі Ямаока, колишній керівник Банку Японії, який очолює групу.

На думку аналітиків, це є свідченням того, що в Японії зростає розуміння необхідності прогресу у фінансових технологіях. В Японії безготівкові платежі складають тільки 20% від загальної суми розрахунків. Це набагато менше, ніж у Сполучених Штатах (45%) або Китаї (70%). Держава намагається просувати безготівкові транзакції для підвищення продуктивності, але без особливого успіху.