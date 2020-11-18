Міністерство оборони Японії попросило в уряду близько 42 мільйонів доларів для розробки лазерів на автомобільних шасі. Колісні мобільні лазерні установки необхідні для боротьби з дронами в міській забудові. Дрони можуть стати грізною і дешевою зброєю для терористів.

На даний момент працюють над лазерними технологіями з компанією Kawasaki Heavy. Результат обіцяють до 2025 року, пише AsiaNikkei.

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Що відомо

В результаті тендеру планують відібрати п'ять компаній, які будуть вирішувати одночасно два завдання: зменшення розмірів лазерних установок при одночасному підвищенні їх потужності.

Для боротьби з дронами на морі використовуватимуть мікрохвильове випромінювання. У містах подібну технологію вирішили не застосовувати через високу ймовірність виведення з ладу міської та побутової електроніки. Від точкового удару лазером супутній збиток обіцяє бути мінімальним. Тоді як мікрохвильовий імпульс може тимчасово або на постійній основі вивести електроніку з ладу в парі кварталів.

За словами представника Міністерства оборони Японії, жодна з країн сьогодні не має рухомої лазерної установки для бойового застосування. Але всі провідні країни зайняті її розробкою. Минулорічний приклад успішної атаки дронів на нафтові об'єкти Саудівської Аравії змушує серйозно сприйняти нову загрозу.