Найбільший виробник контактних лінз в Японії, компанія Menicon, підписала контракт з Mojo Vision на розробку контактних лінз з системою доповненої реальності. В першу чергу планують підготувати техніко-економічне обґрунтування для оцінки можливості виробництва нового продукту.

Mojo Vision розповіла про створення кількох "проривних технологій" для створення Mojo Lens. Серед таких – найменший у світі дисплей MicroLED, з роздільною здатністю 14K пікселів на дюйм для надчіткого зображення. Він вбудований в центр лінзи і поміщається прямо перед сітківкою. Це будуть перші в світі розумні контактні лінзи з доповненою реальністю, пише TweakTown.

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Що відомо

Лінза Mojo Lens створена на основі контактної лінзи склерального типу. У ній помістять крихітні біобезпечні батареї, камери стеження за очима і датчики зображення.



Контактні лінзи з доповненою реальністю / Фото tweaktown

Menicon є піонером в області контактних лінз вже 70 років, і ми постійно прагнемо до поліпшення якості життя користувачів контактних лінз у всьому світі. Mojo – інноваційна компанія з технологічною платформою і баченням майбутнього контактних лінз, яке відповідає прагненням Menicon. Ми вважаємо, що обидві компанії зможуть об'єднати набір навичок і технологій, які сприятимуть успішній розробці дійсно проривного продукту,

— заявив президент Menicon д-р Хіденарі Танака.

Наголошується, що на розробку технології, яка використовується в Mojo Lens, компанія виділила 159 мільйонів доларів. Вона все ще знаходиться на етапі активного створення. Компанія не повідомила, коли планує вивести її на ринок. В даний час ведуться переговори з Управлінням з контролю за якістю харчових продуктів і лікарських препаратів США (FDA) з метою використання цієї технології в медичних цілях.