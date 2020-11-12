Згідно з даними організації Privacy International, одне з агентств Європейського Союзу навчає правоохоронні органи зламувати iPhone і стежити за їх користувачами. Навчання нібито проходять навіть люди з тих країн, де порушення прав людини є звичним явищем.

Privacy International стверджує, що такі навчання проходять по всьому світу і часто навіть оплачуються з фондів ЄС, призначених для надання допомоги, пише appleinsider.

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Що відомо

В організації заявляють, що мають докази того, що подібні навчання проводили навіть для правоохоронних органів тих країн, які не найкращим чином дотримуються прав людини.

Privacy International повідомляє, що їй вдалося отримати документи, в тому числі слайди навчальних презентацій, Агентства Європейського Союзу з навчання правоохоронних органів. Серед іншого у них опинилися інструкції по застосуванню апаратного комплексу GrayKey для злому iPhone і зараження його програмами для стеження за користувачем пристрою.

Едін Оманович, глава Privacy International, у своєму інтерв'ю Forbes заявив, що подібні дії з боку Європейського Союзу несуть загрозу для конфіденційності, свободи і навіть життя активістів, журналістів і просто людей, які шукають кращого життя. На його думку, подібні програми необхідно терміново реформувати.