Європейський Союз надасть Україні 20 мільйонів євро фінансової підтримки на розвиток цифрової трансформації. Допомагати трансформувати країну будуть іноземні партнери.

Про це розповів на своїй фейсбук-сторінці Міністр цифромої трансформації України Михайло Федоров.

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9,6 млн євро стануть першим фінансовим внеском, який отримає Україна у рамках проєкту EU4DigitalUA. Естонська Академія електронного управління та Іспанська фундація FIIAPP Spain допоможуть у реалізації проєктів з електронних послуг, кібербезпеці та захисту даних, розвитку реєстрів,

– пише Федоров.

На що будуть спрямовані гроші

Вже визначено перелік низки напрямків, які отримують фінансування для покращення.

Гроші спрямують на:

розробку інфраструктури для електронного врядування;

модернізацію державних е-послуг та розробку послуг на порталі Дія та в застосунку;

візуалізацію інформації щодо доступу до широкосмугового інтернету в Україні;

продовження підключення основних реєстрів до системи обміну даними "Трембіта";

розробку загальнодержавного персонального ідентифікатора – державного цифрового посвідчення особи і реєстру адрес реєстрації місця проживання громадян;

смарт-Дія та розвитку довірчих послуг.

Голова Представництва ЄС в Україні, посол Матті Маасікас зазначив, що ЄС підтримує подальший розвиток цифрових технологій в Україні, щоб підвищити конкурентоздатність країни, вдосконалити електронні державні послуги для громадян України і бізнесу та сприяти наближенню України до Єдиного цифрового ринку ЄС.