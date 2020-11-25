ЄС виділить Україні 20 мільйонів євро: гроші підуть на розвиток цифрової трансформації
Європейський Союз надасть Україні 20 мільйонів євро фінансової підтримки на розвиток цифрової трансформації. Допомагати трансформувати країну будуть іноземні партнери.
Про це розповів на своїй фейсбук-сторінці Міністр цифромої трансформації України Михайло Федоров.
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9,6 млн євро стануть першим фінансовим внеском, який отримає Україна у рамках проєкту EU4DigitalUA. Естонська Академія електронного управління та Іспанська фундація FIIAPP Spain допоможуть у реалізації проєктів з електронних послуг, кібербезпеці та захисту даних, розвитку реєстрів,
– пише Федоров.
На що будуть спрямовані гроші
Вже визначено перелік низки напрямків, які отримують фінансування для покращення.
Гроші спрямують на:
- розробку інфраструктури для електронного врядування;
- модернізацію державних е-послуг та розробку послуг на порталі Дія та в застосунку;
- візуалізацію інформації щодо доступу до широкосмугового інтернету в Україні;
- продовження підключення основних реєстрів до системи обміну даними "Трембіта";
- розробку загальнодержавного персонального ідентифікатора – державного цифрового посвідчення особи і реєстру адрес реєстрації місця проживання громадян;
- смарт-Дія та розвитку довірчих послуг.
Голова Представництва ЄС в Україні, посол Матті Маасікас зазначив, що ЄС підтримує подальший розвиток цифрових технологій в Україні, щоб підвищити конкурентоздатність країни, вдосконалити електронні державні послуги для громадян України і бізнесу та сприяти наближенню України до Єдиного цифрового ринку ЄС.
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