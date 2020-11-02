У Європі хочуть випустити цифровий євро: розпочали опитування
Європейський центробанк розглядає проєкт власної криптовалюти. Цифровий євро не замінить готівку, але може стати її доповненням.
Європейський центробанк розпочав опитування жителів Євросоюзу. Воно стосується цифрового євро. Про це заявила в п'ятницю, 2 жовтня, глава ЄЦБ Крістін Лагард. За її словами, Європа повинна бути готовою до роботи в цифрову епоху.
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Відомі деталі
Дослідження проводиться з метою дізнатися думку європейців про можливість використання цифрового євро. Для того, щоб взяти участь в опитуванні, необхідно пройти реєстрацію на сайті, вказавши країну проживання із запропонованого списку.
Оскільки європейці все частіше використовують для покупок, накопичень та інвестицій цифрові технології, я вважаю, що ми повинні бути готові в разі необхідності випустити цифровий євро, і хочу почути вашу думку з цього приводу,
— заявила глава фінансової організації.
Очікується, що в найближчі тижні ЄЦБ почне внутрішнє тестування цифрової валюти. Рішення про випуск цифрового євро або відмови від нього буде прийнято в середині 2021 року.
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