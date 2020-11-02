Європейський центробанк розглядає проєкт власної криптовалюти. Цифровий євро не замінить готівку, але може стати її доповненням.

Європейський центробанк розпочав опитування жителів Євросоюзу. Воно стосується цифрового євро. Про це заявила в п'ятницю, 2 жовтня, глава ЄЦБ Крістін Лагард. За її словами, Європа повинна бути готовою до роботи в цифрову епоху.

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Відомі деталі

Дослідження проводиться з метою дізнатися думку європейців про можливість використання цифрового євро. Для того, щоб взяти участь в опитуванні, необхідно пройти реєстрацію на сайті, вказавши країну проживання із запропонованого списку.

Оскільки європейці все частіше використовують для покупок, накопичень та інвестицій цифрові технології, я вважаю, що ми повинні бути готові в разі необхідності випустити цифровий євро, і хочу почути вашу думку з цього приводу,

— заявила глава фінансової організації.

Очікується, що в найближчі тижні ЄЦБ почне внутрішнє тестування цифрової валюти. Рішення про випуск цифрового євро або відмови від нього буде прийнято в середині 2021 року.