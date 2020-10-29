Конкурс на створення апарату Clearspace-1 виграв приватний консорціум, очолюваний компанією ClearSpace SA. Робота вже почалась.

Розпочалися роботи з проєктування космічного прибиральника Clearspace-1. Контракт на його розробку підпишуть уже в листопаді, повідомляє 24 канал з посиланням на Європейське коспічне агентство.

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Що відомо про розробку

Про початок проєктування апарату для прибирання космічного сміття розповів Рене Пішель – представник ЄКА. Технічні роботи стартували ще в липні. Угоду на розробку апарату хотіли підписати влітку, але цьому завадила пандемія коронавірусу.

Завданням апарату буде виведення з орбіти відпрацьованих супутників і великих уламків сміття, які потенційно можуть стати джерелом сотень дрібних.

За допомогою спеціальних датчиків Clearspace-1 виявить об'єкти, далі зблизиться з ними і захопить, застосувавши чотири маніпулятори.

Першою ціллю апарата стане адаптер для корисного навантаження Vespa, що залишився від ракети-носія Vega, яку запустили в 2013 році. Зараз він знаходиться на орбіті на висоті приблизно 660-800 км.