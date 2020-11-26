Єврокомісія надасть бізнесу доступ до персональних даних клієнтів, щоб створити конкуренцію американським і азіатським компаніям-гігантам, а також стимулювати інновації. При цьому відкриті дані не будуть прив'язані до особи, компанії не знатимуть, кому вони належать.

Враховуючи постійно зростаючу роль даних в економіці, Європі потрібен відкритий єдиний ринок даних, вважає єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон. Про це пише Bloomberg.

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Що відомо

За словами Тьєррі Бретона, такі зміни можуть "допомогти Європі стати континентом номер один з точки зору даних".

Євросоюз сподівається, що компанії, отримавши більше даних, створять нові якісні продукти і сервіси, в тому числі й ті, які допоможуть відповідати на виклики, що стоять перед суспільством. Це також дозволить спростити процес надання людиною даних для некомерційних досліджень.

В той же час ЄС не збирається скасовувати вимоги регламенту щодо захисту даних (GDPR), що діє з 2018 року. Компаніям необхідно забезпечити конфіденційність, зробивши всі персональні дані анонімними, перш ніж надати до них доступ.