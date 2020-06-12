Численні комерційні вставки при перегляді роликів на YouTube не з чуток знайомі багатьом користувачам популярного відеохостингу. Щоб позбутися дратівливої реклами, часом доводиться встановлювати різні розширення. Але одному з користувачів Reddit вдалося знайти набагато простіший спосіб повністю позбутися "рекламних пауз", не вдаючись до сторонніх рішень.

Користувач під псевдонімом u/unicorn4sale опублікував пост, в якому описав зручний спосіб боротьби з нав'язливою рекламою на YouTube.

Не пропустіть Нова корисна функція YouTube стала доступна всім користувачам

Як просто "відключити" рекламу

Користувач порадив додавати крапку після ".com" в URL будь-якого відеоролика на YouTube. Метод виявився дієвим: як з'ясувалося, зміна адреси "ламає" сторінку таким чином, що більшість (або навіть всі) рекламні оголошення просто не можуть завантажитися. Цікаво, що спосіб працює як на ПК, так і на смартфонах. Щоправда, в останньому випадку необхідно використовувати браузер, а не мобільний додаток.

У коментарях до публікації деякі користувачі відзначили, що їм вдалося за тією ж методикою обійти рекламні вставки і на інших ресурсах. Проте автор лайфгаку попросив читачів не зловживати можливістю, і поважати власників YouTube-каналів, які в результаті "злому" сторінки позбавляються доходів від публікації свого контенту.

Чому реклама на ютубі – важливий елемент платформи

Річ у тім, що рекламні оголошення, які програються під час відео – приносять партнерський дохід не лише YouTube, але й вашим улюбленим блогерам, які доклали чимало зусиль та часу для того, аби підготувати цікавий контент.

Цікаво YouTube переглянув класичні стандарти якості відео

Використання блокувальників реклами та різних методів її обходу хоч і позбавляє дратівливих вставок, однак також і позбавляє грошей блогерів, що створюють відео.

Саме тому перегляд реклами на YouTube – один зі способів віддячити творцям контенту за їх роботу.