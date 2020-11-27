У додатку YouTube версії 2.12.08 для Android TV з'явилася підтримка трансляції контенту у роздільній здатності 8K. До цього моменту користувачам була доступна лише потокова передача у 4K.

Нововведення торкнулося деяких моделей ТВ під управлінням Android TV 10 і вище, повідомляє 24 канал. Цікаво Бісить реклама на YouTube? Буде ще гірше: Google змінює формат оголошень Ось список всіх змін і поліпшень в додатку YouTube 2.12.08: Підтримка відтворення AV1 HDR;

Підвищено продуктивність мережі на деяких пристроях;

Виправлені проблеми зі шрифтами на деяких пристроях;

Виправлена ​​помилка, через яку при першому запуску показувався чорний екран;

Відображення заставки YouTube Music;

Підтримка Cast Connect;

Покращено вибір роздільної здатності;

Виправлені неправильні дати і час;

Різні дрібні покращення платформи. Раніше Google презентувала першу Android 11 Developer Preview, призначену для пристроїв Android TV. Android TV 10 Операційна система для телевізорів з'явилася ще вкінці 2019 року. Вона підтримує швидкі оновлення через Project Treble, а протокол безпеки TLS 1.3 встановлений за замовчуванням. API Level 29, властивий Android 10, тепер підтримується і Android TV: розробники можуть використовувати останні нововведення системи в додатках для телевізорів.