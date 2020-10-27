Компанія Google оголосила про велике оновлення YouTube для Android і iOS. В ньому з'являться нові жести та функції. В основному зміни стосуються сторінки відео.

Google провела серйозну роботу над додатком YouTube, щоб зробити управління і навігацію більш простими і інтуїтивно зрозумілими, повідомляється у офіційному блозі компанії.

Цікаво Google офіційно закрив Play Music: яка альтернатива

Що нового

Зміни торкнулися сторінки відео. Вигляд плеєра змінився після реорганізації кнопок і елементів управління. Це повинно спростити і прискорити дії користувача. Розробники перенесли деякі елементи управління у верхню частину плеєра. Зокрема тепер там можна вмикати субтитри та автоматичне відтворення рекомендованих роликів.



Нові функції в YouTube / анімація blog.youtube

Додали також підтримку двох нових жестів управління: свайп вгору, що відкриває відео на весь екран, і свайп вниз – згортає його.



Нові функції в YouTube / анімація blog.youtube

Також оновили нещодавно введену функцію розбивання відео на розділи. Тепер в окремому вікні можна буде бачити всі глави та отримувати підказки. Наприклад, YouTube скаже, коли варто повернути телефон в горизонтальний режим або включити ролик в VR.



Нові функції в YouTube / анімація blog.youtube

Строки оновлення

Повідомляється, що розсилання оновленнь для користувачів розпочнеться вже з сьогоднішнього дня.