YouTube отримав велике оновлення: які нові функції з'являться у додатку
Компанія Google оголосила про велике оновлення YouTube для Android і iOS. В ньому з'являться нові жести та функції. В основному зміни стосуються сторінки відео.
Google провела серйозну роботу над додатком YouTube, щоб зробити управління і навігацію більш простими і інтуїтивно зрозумілими, повідомляється у офіційному блозі компанії.
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Що нового
Зміни торкнулися сторінки відео. Вигляд плеєра змінився після реорганізації кнопок і елементів управління. Це повинно спростити і прискорити дії користувача. Розробники перенесли деякі елементи управління у верхню частину плеєра. Зокрема тепер там можна вмикати субтитри та автоматичне відтворення рекомендованих роликів.
Нові функції в YouTube / анімація blog.youtube
Додали також підтримку двох нових жестів управління: свайп вгору, що відкриває відео на весь екран, і свайп вниз – згортає його.
Нові функції в YouTube / анімація blog.youtube
Також оновили нещодавно введену функцію розбивання відео на розділи. Тепер в окремому вікні можна буде бачити всі глави та отримувати підказки. Наприклад, YouTube скаже, коли варто повернути телефон в горизонтальний режим або включити ролик в VR.
Нові функції в YouTube / анімація blog.youtube
Строки оновлення
Повідомляється, що розсилання оновленнь для користувачів розпочнеться вже з сьогоднішнього дня.