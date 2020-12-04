Неприємні, а часто навіть образливі коментарі під роликами на YouTube – звична справа. Щоб зменшити рівень напруженості на майданчику, компанія Google представила нову функцію, яка буде автоматично реагувати на "токсичні" повідомлення.

Мовиться не про попереднью модерацію – як метод впливу на інтернет-тролів компанія вибрала інший підхід. Нова опція буде вмикатися автоматично, якщо система визначить, що коментар може бути образливим, повідомляє TechCrunch

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Як це працює

Спершу автор коментаря отримає попередження у вигляді спливаючого вікна – йому буде запропоновано відредагувати текст у відповідності до політики ресурсу. Проте він все одно зможе опублікувати своє повідомлення. Google також відзначає, що зазначене нагадування не завжди веде до видалення коментаря.



YouTube почав попереджати про "токсичні" коментарі

Нова функція вже працюэ у додатку YouTube для Android і надалі з'явиться на інших платформах, але точна дата релізів поки невідома. На додаток до системи попереджень компанія також тестує нову функцію для YouTube Studio, яка автоматично відфільтровує "потенційно неприйнятні і образливі коментарі", і не допускає їх до публікації.