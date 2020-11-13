Щорічне відео Rewind від YouTube за участю популярних блогерів та описом до головних подій року, що минає у 2020 році скасовується. Причина скасування офіційно не повідомляється, але очевидно, справа у пандемії коронавірусу.

Про те, що у 2020 році не буде підсумкового Rewind мовиться у повідомленні на сторінці сервісу в твіттері.

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Подібні ролики компанія випускала щорічно, починаючи з 2010 року. У них відзначалися найпомітніші відео платформи, а участь брали популярні відеоблогери й актори.

Незалежно від того, подобалося вам це – або у вас у пам'яті залишився тільки 2018 – Rewind завжди був заради вас,

– зазначили в YouTube.

Згадка про 2018 рік не випадкова. Ролик Rewind-2018 став найбільш ненависним в історії YouTube, набравши 2,9 мільйона лайків при 18 мільйонах дізлайков (по станом на 13 листопада 2020).