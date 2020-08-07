Компанія Google продовжує експериментувати з дизайном популярного відеохостингу YouTube. У мережі вже з'явилися перші скріншоти нового інтерфейсу сервісу на Android-пристроях призначеного для користувача. Далі ж, за даними мережевих інформаторів, зміни очікують користувачів десктопів і розумних телевізорів.

Якщо вірити витоку з закритого бета-тесту нової версії додатка YouTube для Android, одним з головних нововведень інтерфейсу стане панель пошуку, повідомляє Android Central.

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Що зміниться

На зміну звичній іконці у формі збільшувального скла прийде пошуковий рядок в браузерному стилі, який замінить звичний логотип сервісу у верхньому лівому кутку стартової сторінки.



Рядок пошуку зміниться і переїде вгору

Інша зміна стосується взаємодії користувача з його обліковим записом. При запуску програми без авторизації на екрані буде з'являтися виринаюче вікно з пропозицією ввійти через обліковий запис Google. Інсайдери припускають, що така "мотивація" дозволить YouTube отримувати більше статистики для виведення контекстної реклами – втім, функція має рекомендаційний характер і не впливає на роботу програми.

Зараз компанія проводить закрите тестування нового інтерфейсу – більшості користувачів зміни ще недоступні. Дата можливого апдейту дизайну YouTube на усіх платформах джерелом не повідомляється.