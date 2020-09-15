Відеосервіс YouTube запустив нову послугу для створення і обробки коротких відео. Вона має назву YouTube Shorts і за функціоналом нагадує TikTok.

Інформація про YouTube Shorts вже з'явилася в блозі відеохостингу.

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За допомогою YouTube Shorts можна знімати короткі відео, тривалістю 15 секунд, а також змінювати швидкість його відтворення, накладати музику тощо.

Коли запрацює

Наразі Shorts перебуває на стадії тестування. Спочатку нову функцію випробують і Індії і лише користувачі Android. Надалі вона стане доступна в інших країнах. також з часом послуга стане доступною для пристроїв на iOS.

Інші аналоги TikTok

Як відомо, у 2018 році аналог TikTok запустила соцмережа Facebook. Він отримав назву Lasso. Але не став надто успішним проєктом – у липні 2020 року його закрили.

Крім того, схожа функція нещодавно запрацювала в Instagram. Вона має назву Reels і теж допомагає створити та ділитися 15-секундними відео з ефектами і звуками.