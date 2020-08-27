З квітня по червень 2020 року YouTube видалив більше відеороликів, ніж будь-коли. Протягом цього періоду сервіс використовував здебільшого свої алгоритми для модерації, ніж живих людей.

Про це повідомляється в офіційному блозі YouTube. У компанії пояснили, що через вимушені скорочення ресурсів були змушені вибирати між потенційно недостатніми і потенційно надмірними заходами – і вибрали друге, вважаючи відповідальність за зміст контенту своїм головним пріоритетом

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Ми віддали перевагу нижчому рівню точності роботи алгоритмів, щоб переконатися, що ми видаляємо якомога більше фрагментів образливого змісту,

– йдеться в блозі YouTube.

Кількість видалених відео

За другий квартал хостинг видалив 11,4 мільйона роликів – це майже вдвічі більше, ніж за перший квартал року з січня по березень (6,11 мільйона), і на два з невеликим мільйона більше, ніж за аналогічний період минулого року (9 мільйонів ).

З 11,4 мільйона видалених відеороликів 42% не встигли набрати жодного перегляду, 33,7% подивилися менше ніж десять разів і 24,3% – понад десять разів. При цьому кількість вилучених за допомогою алгорімов відеозаписів склала майже 10,9 мільйона – абсолютна більшість усіх відео, які не пройшли модерацію.

Найбільше роликів було видалено через захисту дітей від небезпечного контенту – 33,5%. Ще 28,3% були помічені як "спам" або "що вводять в оману", 14,6% – за присутність "оголення", 10,6% – за надмірну жорстокість і 8,1% – за заклики до насильства.

Найбільше роликів, які не пройшли модерацію були завантажені з США – понад два мільйони.

Перехід YouTub на машинну модерацію

Ще у березні компанія Google, що володіє YouTube, оголосила, що через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19 всі співробітники будуть переведені на віддалену роботу до кінця 2020 року.

Тоді ж хостинг попередив, що в модерації компанія буде більше покладатися на алгоритми і автоматизацію, ніж на живих рецензентів, тому багато відео можуть бути видалені помилково.

Причиною для таких заходів YouTube назвав те, що модератори-люди повинні працювати з офісів, спеціально створених для такої роботи, оскільки виконання модерації поза контрольованого середовища може призвести до випадкового розкриття призначених для користувача даних і конфіденційних відеороликів.

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Апеляції та відновлення роликів

В YouTube відзначили, що знали про можливе зростання апеляцій до видалення відеоконтенту. Очікуване сталося – якщо у першому кварталі 2020 року кількість скарг на помилкове видалення склала 166 тисяч, то в другому їх стало більше ніж 325 тисяч. Для цього хостинг збільшив кількість співробітників, що працюють з апеляціями. Через це стало більше і відновлених відеороликів: понад 160 тисяч у порівнянні з 41 тисячами у першому кварталі.