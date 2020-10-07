Коментарі до контенту, розміщеного на YouTube, не завжди бувають втішними, а в деяких випадках автори роликів взагалі страждають від атак тролів, які сиплють образливими коментарями. Бажаючи звести до мінімуму подібні моменти, команда популярного відеохостингу оголосила про початок своєрідного експерименту щодо зниження "токсичності" на платформі.

Як це працюватиме

Експериментальна функція YouTube буде перевіряти призначені для користувача коментарі, щоб визначити, чи містять вони потенційно образливі слова й фрази. У разі виявлення "ворожого" вмісту, його автор отримає рекомендацію з редагування тексту відповідно до політики сервісу.

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Щоб сприяти більш шанобливій взаємодії на YouTube, ми тестуємо нагадування, яке з'являється перед публікацією потенційно образливого коментаря, даючи вам час подумати над ним і виправити,

– зазначили розробники.

Команда розробників запевнила, що за користувачем в будь-якому випадку залишиться право опублікувати початковий текст без виправлень. Але навіть якщо коментар не буде визначений YouTube як образливий, він все одно може бути видалений через порушення принципів спільноти.

Коли запрацює нова функція

Зараз нагадування можуть побачити тільки ті користувачі, які були випадково обрані для участі в експерименті, дата глобального запуску оновленої системи модерації поки невідома.