Набридлива реклама на YouTube знайома кожному користувачеві популярного відеохостингу. Нав'язливі відео звісно ж можна просто ігнорувати – але Google вже передбачила і такий сценарій. Новий тип реклами, який "зачепить" навіть тих, хто не дивиться на екран. YouTube вже завершує активне тестування нової "фішки".

В офіційному блозі Google з'явився опис оновленого стандарту рекламних оголошень, акцент в якому робиться на звукову складову.

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Як працюватиме нова реклама

Компанія запевняє, при прослуховуванні такого контенту користувачі зможуть уявити товар або послугу, що описується "навіть із закритими очима". Передбачається, що подібні ролики будуть тривати близько 15 секунд і супроводжуватися фотографіями або простою анімацією.

Представники сервісу стверджують, що аудіооголошення на YouTube зможуть розширити охоплення аудиторії. Згідно з підсумками попереднього тестування, яке триває вже кілька місяців, понад 75% перевірених рекламних кампаній на YouTube значно підвищили впізнаваність бренду.

Ще одна функція

На додаток до нового способу подачі реклами сервіс також запустив ще одну функцію – динамічні підбірки музики. По суті це розділені на популярні жанри, групи каналів. Крім музичної тематики, добірки складаються за інтересам користувача і також дозволяють рекламодавцям більш точно визначити його зацікавлення.